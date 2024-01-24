Joven encuentra ticket antiguo para un parque Disney e intenta ingresar con él: lo que pasó después se hizo viral

Video Los trabajos de ensueño, según TikTok: se la pasan en grande mientras ganan dinero

"El lugar más feliz del mundo", así es como llaman al parque Magic Kingdom donde la magia de la franquicia se esparce por todos los rincones regalando sonrisas a chicos y grandes.

Cada año millones de personas viajan a Orlando, Florida para visitarlo y tener una experiencia inolvidable, pero quien quiso poner a prueba las políticas del lugar de una manera nunca antes vista fue el tiktoker, Matthew Ables.

Aunque en su canal habla mayoritariamente de películas, el joven americano de vez en cuando plasma experiencias viajando a diversos lugares curiosos, entonces decidió documentar qué pasó cuando decidió viajar a dicho parque y quiso entrar con un ticket bastante especial.

De acuerdo a su material publicado el pasado 23 de enero, Matthew encontró en su casa un boleto de acceso que tenía 46 años de antigüedad y en su momento tenía un valor de 8 dólares. Al notar que no tenía fecha de caducidad optó por averiguar si podía usarlo y canjearlo por una entrada en pleno 2024.

"Significa que encontré el boleto dorado o estoy delirando pensando que el ratón va a dejarme usarlo para entrar casi medio siglo después, así que volé hacía Orlando para averiguarlo", fue lo que comentó en el clip.

Imagen Getty Images



Al llegar a Magic Kingdom el joven se dirigió a una oficina llamada 'Guest Relations' y le expresó a la mujer que estaba atendiendo el lugar que tenía un pase para el parque, pero haciendo hincapié que fue emitido en 1978 para saber si podrían hacerlo válido.

Como era de esperarse ella quedó sorprendida y poco después, Matthew reveló que sintió nervios porque la mujer estampó su entrada con un sello y a cambio le dio un ticket para ingresar.

Al estar en la entrada él corroboró que en efecto pudo pasar y le impactó saber que su plan funcionó, pues pensó que resultaría en un rotundo fracaso. El tiktoker dejó en claro que su ticket retro ahora cuesta 20 veces más que antes, pues actualmente el pase de adultos tiene un valor de 164 dólares a comparación de que hace más de 40 años estaba en 8 dólares.

Así reaccionó Internet a la insólita experiencia del tiktoker

A pocas horas de la publicación del clip ya se había hecho viral con más de 3 millones de vistas y los internautas aplaudieron que Disney tuviera este lindo gesto con él de dejarlo entrar con su boleto antiguo.

"Me alegro de que Disney te haya hecho el honor", "Qué increíble experiencia", "Tenía miedo por ti, pero amé que te dejaran entrar", "Wow, no sabía que se podía hacer eso", "Estaba segura que te dirían que no, definitivamente esta es la magia de Disney", "Me alegra que funcionara", "El viaje valió la pena por el simple hecho de que te dejaron pasar", "La primera vez que veo este tipo de tickets, uno se entera de cosas increíbles todos los días"o "Me imagino que lo disfrutaste mucho, esto es lo que hace Disney siempre", fueron algunos puntos de vista.



De manera inesperada algunos usuarios revelaron que ellos hicieron algo similar en el pasado, es decir canjear este tipo de tickets antiguos por un pase actual de Disney y confirmaron que funciona si no tienen sellos previos del parque.

