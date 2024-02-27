Historias virales

Pareja presume que viaja 10 veces al año gracias a que no tienen hijos y los tunden en redes

Una pareja fue juzgada duramente en redes tras admitir que viaja muchas veces al año porque no tienen hijos.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales y en
español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Lili Diaz's profile picture
Por:Lili Diaz
Video Mujeres que no quieren tener hijos están hartas de que las llamen egoístas: se defienden en TikTok

Hoy en día es común leer en las redes sociales que las parejas disfrutan de sus vacaciones sin sus hijos, y si bien este movimiento crece conforme avanzan los años, algunos casos pueden generar polémica y con opiniones divididas.

Historia viral, pareja sin hijos presume viajes y recibe criticas en redes por su estilo de vida

PUBLICIDAD

Esto fue precisamente lo que vivieron recientemente Hannah Bird de 25 años y su marido Charlie Camper de 24 y en sus cuentas de Instagram han externado abiertamente que disfrutan de varios viajes al año gracias a que no tienen hijos.

En una entrevista con el portal 'The Mirror' la blogger y el golfista profesional mencionaron que disfrutan al máximo de sus dos sueldos libres de gastos en niños, con los cuales han visitado alrededor de 34 países y realizando actividades al aire libre como paracaidismo, esquí y snorkel, las cuales son som favoritas.

Ambos se casaron en 2023 y hasta ahora no han pensado en tener un bebé, por lo cual decidieron ser un poco "egoístas" e invertir en crear recuerdos hermosos. Su estilo de vida está plasmado en diversas fotografías y aunque muchos admiran lo que hacen para disfrutar la vida, algunos se han dedicado a criticarlos por no tener un estilo de vida "tradicional", pero con frecuencia las ignoran.

Más sobre Historias virales

Cangrejo le roba una cámara a un buzo bajo el mar: Trató de hacer un videblog
0:58

Cangrejo le roba una cámara a un buzo bajo el mar: Trató de hacer un videblog

Cultura Pop
Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral
1:56

Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral

Cultura Pop
Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad
0:57

Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad

Cultura Pop
Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada
1:00

Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada

Cultura Pop
Usan genes de mamuts para crear 'ratones lanudos': ¿Podrán revivir animales extintos?
0:59

Usan genes de mamuts para crear 'ratones lanudos': ¿Podrán revivir animales extintos?

Cultura Pop
¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?
0:52

¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?

Cultura Pop
Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?
0:44

Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?

Cultura Pop
Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando
0:48

Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando

Cultura Pop
Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate
1:02

Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate

Cultura Pop
Ballena jorobada supuestamente se tragó un bote con turistas, ¿el video es real o un montaje?
0:55

Ballena jorobada supuestamente se tragó un bote con turistas, ¿el video es real o un montaje?

Cultura Pop

La pareja admitió que antes de su matrimonio ya habían estado viajando juntos y de hecho lo hacen de una manera ahorradora, debido a que buscan vuelos baratos y ligares económicos para hospedarse. Así lograron visitar lugares como Islandia, España, Austria y Japón solo por mencionar algunos.

Pareja presume que viaja 10 veces al año gracias a que no tienen hijo
Pareja presume que viaja 10 veces al año gracias a que no tienen hijo
Imagen @charliecamper_ / Instagram


Añadieron que viajan en promedio unas 10 veces al año y aunque intentan irse una vez al mes en ocasiones les resulta imposible por el trabajo de Charlie.

Hannah y Charlie respondieron si quisieran ser padres algún día

Constantemente los viajeros son cuestionados sobre si tendrán hijos algún día y aunque revelaron que lo desean, resultará complicado por dos factores: en el pasado Hannah fue diagnosticada con un cáncer agresivo llamado linfoma difuso de células B en 2022 y Charlie padece de una enfermedad cardíaca genética que puede heredar a su futuro hijo.

"Definitivamente queremos tener hijos, pero no podemos tener hijos biológicos. Tendríamos que pasar por obstáculos terribles", fue una de las declaraciones de Hannah.


Remarcaron que están consientes el drástico cambio que tendría su vida si integran un bebé a la familia, pues además de que el número de viajes sería menor, también deberán abandonar sus actividades extremas, las cuales no son adecuadas para los menores de edad.

PUBLICIDAD

Al final remarcaron que algunas personas dicen que sus vidas no pueden "realizarse" sin hijos; no obstante, su opinión es diferente.

"La gente dice que si no tienes un hijo no estás realizando tu vida. Yo soy muy feliz sentada en la playa. Si no quieres tener hijos, no pasa nada. Si los quieres, no pasa nada", es lo que expresó la joven.
Pareja presume que viaja 10 veces al año gracias a que no tienen hijo
Pareja presume que viaja 10 veces al año gracias a que no tienen hijo
Imagen @charliecamper_ / Instagram


¿Qué piensas acerca de esta historia? Dinos en los comentarios.

Te puede gustar:

Relacionados:
Historias viralesPolémicaNiñosVacaciones

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
Tráiler: Narcosatánicos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD