Pareja presume que viaja 10 veces al año gracias a que no tienen hijos y los tunden en redes

Hoy en día es común leer en las redes sociales que las parejas disfrutan de sus vacaciones sin sus hijos, y si bien este movimiento crece conforme avanzan los años, algunos casos pueden generar polémica y con opiniones divididas.

Esto fue precisamente lo que vivieron recientemente Hannah Bird de 25 años y su marido Charlie Camper de 24 y en sus cuentas de Instagram han externado abiertamente que disfrutan de varios viajes al año gracias a que no tienen hijos.

En una entrevista con el portal 'The Mirror' la blogger y el golfista profesional mencionaron que disfrutan al máximo de sus dos sueldos libres de gastos en niños, con los cuales han visitado alrededor de 34 países y realizando actividades al aire libre como paracaidismo, esquí y snorkel, las cuales son som favoritas.

Ambos se casaron en 2023 y hasta ahora no han pensado en tener un bebé, por lo cual decidieron ser un poco "egoístas" e invertir en crear recuerdos hermosos. Su estilo de vida está plasmado en diversas fotografías y aunque muchos admiran lo que hacen para disfrutar la vida, algunos se han dedicado a criticarlos por no tener un estilo de vida "tradicional", pero con frecuencia las ignoran.

La pareja admitió que antes de su matrimonio ya habían estado viajando juntos y de hecho lo hacen de una manera ahorradora, debido a que buscan vuelos baratos y ligares económicos para hospedarse. Así lograron visitar lugares como Islandia, España, Austria y Japón solo por mencionar algunos.

Añadieron que viajan en promedio unas 10 veces al año y aunque intentan irse una vez al mes en ocasiones les resulta imposible por el trabajo de Charlie.

Hannah y Charlie respondieron si quisieran ser padres algún día

Constantemente los viajeros son cuestionados sobre si tendrán hijos algún día y aunque revelaron que lo desean, resultará complicado por dos factores: en el pasado Hannah fue diagnosticada con un cáncer agresivo llamado linfoma difuso de células B en 2022 y Charlie padece de una enfermedad cardíaca genética que puede heredar a su futuro hijo.

"Definitivamente queremos tener hijos, pero no podemos tener hijos biológicos. Tendríamos que pasar por obstáculos terribles", fue una de las declaraciones de Hannah.



Remarcaron que están consientes el drástico cambio que tendría su vida si integran un bebé a la familia, pues además de que el número de viajes sería menor, también deberán abandonar sus actividades extremas, las cuales no son adecuadas para los menores de edad.

Al final remarcaron que algunas personas dicen que sus vidas no pueden "realizarse" sin hijos; no obstante, su opinión es diferente.

"La gente dice que si no tienes un hijo no estás realizando tu vida. Yo soy muy feliz sentada en la playa. Si no quieres tener hijos, no pasa nada. Si los quieres, no pasa nada", es lo que expresó la joven.

¿Qué piensas acerca de esta historia? Dinos en los comentarios.