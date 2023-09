Joven entrena a su perrito para que le lleve latas de cerveza a la mesa: mira cómo lo hace

Los perritos son capaces de aprender truco fuera de lo común con paciencia y reforzamiento positivo, lo cual hizo exactamente un joven para lograr que su perro le entregara una cerveza en lata hasta su lugar.





Perrito lleva cervezas a dueño con una simple orden y video se hace viral en TikTok

En TikTok comenzó a circular un clip, donde se ve a un joven tomando una cerveza, al terminar choca la lata dos veces contra la mesa para hacerle saber a su perrito que debía traerle otra.

El can quien se encontraba plácidamente acostado en el piso, inmediatamente se levantó y se dirigió al refrigerador, el cual pudo abrir jalando una cuerda que su dueño colocó con anterioridad.

Después de lograrlo tomó una de las cervezas que se encontraban dentro con su hocico y se la llevó a su dueño, quien la recibió con su mano mientras grababa toda la escena.

Al ver que su perrito hizo todo lo que pidió no dudó en darle las gracias y para finalizar, le ordenó a su mascota que cerrara la puerta del refrigerador, lo cual hizo empujando sus patitas en ella.



El clip publicado el pasado 31 de agosto en la cuenta @smileandlaughlol ya le dio la vuelta al mundo al ser reproducido más de 3.3 millones de veces en menos de 24 horas.

Si bien se desconoce al autor original del material o cuándo exactamente se filmó esta curiosa escena, los internautas quedaron encantados con ella, pues no es muy común ver a un perrito "mesero".

En los comentarios, las personas mostraron una clara envidia por tener a ese peludito que sabe llevar cervezas hasta las manos de sus dueño.

"Te lo compro con todo y refri", "Él logró el sueño", "Ay, quiero uno yo también, ya no me quiero levantar por las cervezas", "¡¡¡Creo que cualquiera pagaría un adiestrador de perros para que le enseñe ese truco a su perro 😎 simplemente impresionante", "Qué lindo", "Yo también quiero vivir ese sueño Don Pool", "Ese es el perro que todo el mundo necesita. Buen chico", "¿Cómo es posible este suceso? jaja me encantó", o "Una buena razón para tener un perro y no un gato", es como respondieron.



Sorprendentemente una pequeña cantidad de usuarios reveló que sus perros también aprendieron a hacer lo mismo después de muchos meses de práctica y aunque fue difícil, el resultado valió la pena.



Incluso en Internet existen tutoriales para que cualquiera pueda enseñarle este truco a su perrito, pero eso sí, se especifica que deben ser canes de raza mediana, pues las pequeñas jamás podrían alcanzar los anaqueles del refrigerador o abrirlo.

