Compró un "chihuahua" y cuando creció se dio cuenta de que la engañaron: así luce el perrito

Cada cierto tiempo aparecen nuevos trends en TikTok, y si bien algunos consisten en bailes o hacer bromas, existen muchos otros que son específicos para mascotas.

Uno que ganó fuerza a través de los meses, es aquel donde las personas comenzaban a mostrar mediante fotos y videos cómo había sido estafados después de comprar perritos supuestamente de raza.





Si te gustan los videos tiernos y graciosos de mascotas, no te pierdas la serie ‘Best of pets’, la cual puedes ver gratis en ViX.

Primero los usuarios mostraban fotos del animal que habían buscado y comprado, después de unos segundos, añadían la apariencia del can actual, la cual no coincidía en lo absoluto con su raza, todo esto al ritmo de la canción 'Gasolina' de Daddy Yankee.



Joven mostró en Tiktok cómo fue engañada tras comprar un chihuahua: se hizo viral

Uno de los videos más virales de dicho trend, fue en el que la usuaria @juditheresendiz mostró a principios del mes de noviembre que integró a su familia a un chihuahua; sin embargo, cuando creció lució completamente diferente a la raza que supuestamente pertenece.

Su mascota terminó por tener el pelo largo, un tamaño mayor al de un chihuahua y sus facciones extremadamente diferentes.



El clip fue visto por más de 22 millones de personas y obtuvo más de 2 millones de likes, debido a que causó risas entre los internautas, tal como lo hizo aquel que mostró cómo al "perrito más flojo del mundo".

"Princesa, pos ¿que te pasó?", "Muero de risa y de ternura", " Es que no tenías que darle de comer después de las 12, aún así es hermoso", "Nadie se esperaba ese cambio jaja, seguro te dio más risa que nada cuando creció", "No sé si reír o llorar" fueron algunas opiniones en la sección de comentarios.

Internautas expresaron que pese a su apariencia el perrito merece cariño

Una gran cantidad de personas expresaron que sin importar su apariencia, aún así es una mascota muy linda que merece amor.

"Lo que importa es que se ve bien cariñosa", "Aunque esté despeinada es hermosa", " Pero lo de por fuera no importa es linda", "A mí no me importaría que no fuera una chihuahua, merece todo el cariño del mundo", y "Ese chihuahua mini se ve diferente pero sumamente feliz", fueron otros puntos de vista.



Así como el video de @juditheresendiz , existen muchos otros en TikTok donde los dueños muestran al perrito que esperaban y cómo terminó luciendo al final.

Otros perritos resultaron tampoco ser de raza y se hicieron virales

El que también causó gran impacto es el de un perrito que supuestamente no era de raza, y al crecer su dueña quedó más que impresionada, pues parecía un lobo salvaje.

Lo interesante del trend es que cientos de personas han externado que pasaron por una situación similar donde fueron engañados con la raza del perrito, pero sin importar esto, quieren mucho a sus mascotas y forman parte importante de la familia.

"Así me pasó a mí con un french poodle, creció un montón y aún así lo quise mucho", "No me reiré porque me pasó lo mismo con un husky, salió enano", "Creí que era la única que le había pasado lo mismo", "A mí también me estafaron cuando compré mi perrito, según era un chihuahua y parecía criollo, pero no me importó".