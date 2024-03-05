Gatos

Gatito ayuda a limpiar los frijoles y ahora el Internet lo ama: "Fue doñita en su vida anterior"

El video del gatito Chetto ayudando a su familia humana mientras preparan la comida se volvió viral en TikTok

Tania Caballero
Por:Tania Caballero
Video Él es el gatito más triste del mundo: querían sacrificarlo solo por su apariencia descuidada

Las mascotas son capaces de aprender distintos trucos y habilidades, pero también hay cada vez más videos de 'peluditos' con comportamientos humanos que se hacen virales en distintas plataformas de redes sociales, algunos de los cuales enternecen, como en este caso, pero otros incluso llegan a asustar.

La usuaria de TikTok Yolis de C. Rivera se hizo viral al compartir un video de su inteligente gato, el cual ayuda a preparar los alimentos en su casa.

El video del gatito que ayuda a limpiar frijoles

En un video de tan sólo 16 segundos, la internauta captó a su gato Chetto sentado en una silla del comedor, sentado al lado de un hombre y usando sus patitas para jalar frijoles y 'limpiarlos' (es decir, quitar las piedras o basura que pudiera colarse entre ellos).

En el título del video, la usuaria @yolis_de_c.rivera escribió: "X: Los gatos no sirven para nada. Mi gato limpiando frijoles, si no, no come", al lado de unos emojis de caritas 'muertas de risa'.

La dueña de Chetto, también tiene otro 'gathijo' de nombre Silver, de quien comparte igual algunos clips en su cuenta haciendo travesuras, peleando con Chetto o ambos asomados a la ventana "en el chisme", pero ningún otro ha tenido más vistas como en el que está limpiando los frijoles, que ya acumula casi 7 millones de reproducciones, 400 mil 'me gusta' y más de 5 mil comentarios.

¿Cómo reaccionaron los internautas al gatito que limpia frijoles?

El video de Chetto contribuyendo a la preparación de la comida de la familia dejó asombrados a los usuarios de TikTok, quienes reaccionaron enternecidos y con humor.

"Bien ahí con tu nahual", "Ese michi fue doñita en su vida anterior", "El que no tiene un gato, no sabe lo que se pierde", "Ok, ya sabemos a quién echarle la culpa si sale una piedra", "¿Me lo prestas? Es que a mí me da mucha flojera", "Tengo 4 michi y sólo comen y duermen, pero a partir de hoy les daré oficio, a ver si aprenden", "Se ve que los limpia bien", "Qué curioso está", "Tira el frijol y deja la piedra jajaja", "Estoy enamorada de ese gatituuuur", "Te quiero mucho gatito que limpia frijolitos", opinaron algunos.
Algunos otros compartieron sus propias historias 'extrañas' con sus 'gathijos'.

"A mi gata le dio por robarse las monedas y esconderlas", "A mi panterita le gusta agarrar los huevos, juega con ellos y los deja caer", "Mi gato sólo hace puro d3smadr3 y todavía se enoja", "El mío no trae esa actualización, sólo come y duerme", expresaron unos cuantos.


¿Tú qué opinas?

