¿Quieres convertirte en Peso Pluma? Un filtro de TikTok lo hace posible y fans quedan encantados

En TikTok los filtros han tenido una importancia significativa, ya que gracias a ellos los internautas pasan cada vez más tiempo en la aplicación.

De hecho, el usuario @yisus.saavedra obtuvo 2.3 millones de seguidores al ser un creador recurrente de filtros gracias a sus conocimientos en tecnología y con frecuencia complace las peticiones que le son hechas en la sección de comentarios.

Joven hace filtro de Peso Pluma en TikTok y se hace viral

En el pasado el tiktoker creo filtros para que las personas se pudieran transformar en Goku o Thor, el dios de trueno, pero hace poco más de un mes se animó a realizar uno donde los internautas pudieran parecerse a Peso Pluma.

Para lograrlo primero buscó una fotografía del artista de corridos tumbados y al encontrar una que fue de su agrado, pasó a TikTok para crear el filtro que fusiona la cara de los usuarios al tomarse una selfie con la de Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real del famoso.

El clip obtuvo 22 millones de vistas y 1.1 millones de me gusta debido a los divertidos resultados que crea y pueden ser vistos en los perfiles de los usuarios.



La popularidad del trend fue tan abrumadora que incluso ya le pidieron al tiktoker que haga otros filtros similares, pero de otros famosos.

"Crea uno donde nos transformemos en Karol G", "Yo quiero que hagas uno de Messi por favor", "Has un filtro para que nos veamos cómo Ozuna", "Te rifaste con el filtro ahora uno para ser el 'Gallo de Oro'", "Uno para ser Shakira por fa", "Ahora toca uno pero de Bad Bunny" y "¿Y si haces uno para ser Santa Fe Klan?", resultaron ser algunas de las peticiones.



El usuario @fedevigevani se unió al trend haciendo lo propio y acompañando su video con la popular canción 'Ella Baila Sola'. Terminó tan impresionado con el resultado que imprimió su look al estilo Peso Pluma y lo llevó consigo a todos lados.

Por otro lado, a raíz de que Peso Pluma hizo una nueva canción junto a Bizarrap titulada ‘BZRP Music Sessions #55’, @yisus.saavedra recibió peticiones para que creara un filtro de éste.

Al final las personas podían estar en el reconocido estudio azul del argentino y utilizar un audífonos como si estuvieran a punto de grabar música a su lado.



En menos de tres días ya fue visto por más de 4 millones de personas y la mayoría de los internautas no tardaron en expresar lo mucho que les gustó.

"No inventes Esta genial jaja", "Me gustó cómo quedó", "Gracias, te rifaste con este filtro de Peso Pluma", "Te quedó cool bro, sigue haciendo filtros chidos", "Ahora sí me pude convertir en Peso Pluma" o "Este ya se volvió uno de mis favoritos fueron otros.



Por ahora no se sabe sí Peso Pluma sabe de la existencia de los filtros creados y miles de sus seguidores comentaron que les gustaría que reaccione a ellos.



¿Tú ya conocías este filtro viral de TikTok? Dinos en los comentarios.

