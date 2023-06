Fan se tatúa el rostro de Peso Pluma en el brazo y este es el impactante resultado

No cabe duda que Peso Pluma es el cantante de moda, el que más ha dado de qué hablar y que se mantiene al momento en la cima del éxito, para muestras está el gran fandom que lo secunda.

Sus seguidores se han hecho de todo: desde hacer covers con sus canciones, replicar sus outfits, hasta cosas poco a poco más extremas como cortarse el cabello a su estilo o plasmando incluso su rostro en su cabeza con ayuda de un buen peluquero.

Joven se tatúa el rostro de Peso Pluma y el video del resultado se hace viral en TikToK

Pero en esta ocasión, un fan rebasó barreras al tatuarse el rostro y nombre artístico de su ídolo en su brazo.

La cuenta de TikTok del tatuador 'Arias Tattoo Shop' (@ariastattoshop) subió el video en que uno de sus clientes decide estamparse la cara de Hassan Emilio Kabande Laija y su nombre artístico: Peso Pluma en el brazo derecho a la altura de los bíceps.

El clip revela todo el proceso paso por paso de cómo el artista va realizando esta verdadera obra de arte realista en la piel durante un lapso de 6 horas, logrando su cometido.

Obviamente, musicalirazon el video con el tema 'Ella baila sola' y mostraron el sorprendente resultado que ha hecho que ya varias personas quieran ir a este estudio en León, Guanajuato.

Varios usuarios de TikTok alabaron el trabajo del tatuador: "Qué buen tatuaje, está bien hecho", "El tatuador muy buen trabajo", "Ya sé a dónde irme a tatuar", "Qué hermoso trabajo", "Sí quedó súper chingón""Mi próximo tatuaje", "Magnífico tatuaje".



Aunque otros descalificaron y se burlaron de la elección:

"Ya me imagino cuando esté grande y sus hijos le pregunten quién es ese", "Y se burlan de Lupillo porque se tatuó a Belinda", "Excelente trabajo, lástima el personaje", "Para lo que va a durar", "Rifado, pero no me pondría a 2P", "Quedó chingón el PeeWee".