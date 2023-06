Corte de cabello de Peso Pluma llega a los perritos para imponer moda "perrona"

El cantante Peso Pluma sin duda se ha convertido en una estrella mundial, no sólo por su música, también por su estilo que es copiado por miles de jóvenes y ahora hasta por perritos.

Así es, en redes circulan varios videos de cambio de look de lomitos, en los que les hacen el icónico corte de pelo del cantante de corridos tumbados, como este clip de una veterinaria en Aguascalientes, México, en la que solicitaron el famoso corte y les mostraron referencias para poderlo recrear.

Perritos con corte de cabello al estilo de Peso pluma conquistan TikTok

Y qué tal este look completo que además del corte incluyó varias cadenas:

El perro Peso Pluma sí existe, aunque algunos usuarios aseguren que el corte es más estilo "Temerarios":

"Me levanto en la mañana y luego me pongo a ladrar", "Eso es imponer moda y estilo", "Sus botitas", "Más bien se parece al portero de los Tigres", "Al cliente lo que pida y la queso...", "Compa, ¿qué le parece ese perro?, el que come croquetitas me gusta pa mí", fueron algunos de los comentarios más divertidos que recibieron los lomitos en TikTok.

¿Qué te parece esta nueva moda entre los perritos? ¿También le harías este corte a tu mascota? Compártelo en los comentarios.