Canción de Peso Pluma y Bizarrap inunda las redes con memes: "¡Está horrible, me encanta!"

Este 2023 Peso Pluma se colocó como uno de los artistas mexicanos más importantes en la música y sus canciones resuenan en redes sociales como TikTok, a tal grado que incluso maestros la usan para enseñar español a sus alumnos.

El cantante de corridos tumbados volvió a ver tendencia el pasado 31 de mayo tras lanzar el nuevo tema ‘BZRP Music Sessions #55’ junto al argentino Bizarrap y el video oficial, en menos de 24 horas ya acumula más de 14 millones de vistas.

Ambos anunciaron su colaboración en sus cuentas oficiales y en Twitter las personas se mostraron ansiosas no por escucharlos, más bien porque querían ver qué clase de memes se crearían tras el esperado estreno.

Los memes más virales de ‘BZRP Music Sessions #55’, la canción de Peso Pluma y Bizarrap

Fue así que tanto el nombre de Peso Pluma y Bizarrap comenzaron a dominar gracias a todas las divertidas imágenes que han creado los internautas. Aquí están los mejores.

Los primeros en salir a compartir memes fueron los detractores de Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real de Peso Pluma, expresando que la canción fue mala, tanto así que los oídos terminaron por sangrarles.



Otros no dudaron en usar conocidos memes para confirmar lo confundidos y decepcionados que estaban de ‘BZRP Music Sessions #55’, pues no creen que sea algo innovador.

Dos de las imágenes con mayor interacción en Twitter fue una donde se mostraba una escena de la serie 'iCarly' y la otra, con la famosa cara de Gavin, el niño que se volvió una leyenda en Internet por sus gestos.



De hecho, se acentuó que la voz de Peso Pluma es mala y comentaron que seguramente Bizarrap terminó "destruido" por tratar de hacerla sonar mejor y al final, no lo logró.



Con anterioridad los internautas habían señalado que Peso Pluma tiene un gran parecido con el actor Finn Wolfhard, por lo cual algunos bromearon respecto a que desconocían esta colaboración entre 'Stranger Things' y Bizarrap.



El aspecto de Bizarrap hizo que también fuera comparado con Millie Bobby Brown, otra actriz de la serie Netflix. El usuario @bxllying compartió la siguiente foto con la frase: "Grande Bizarrap y Peso Pluma".



No obstante, los comentarios positivos sobre ‘BZRP Music Sessions #55’ sí se hicieron presentes, pues los seguidores de ambos famosos expresaron lo mucho que les encantó la colaboración.

"No me importa su opinión, a mí sí me gusto", "Cuando he escuchado la nueva de Bizarrap y Peso pluma he dicho 'bueno, sin más'. Ahora no paro de escucharlo, qué pegadizo el maldito corrido", "La neta sí me gustó la sesión del Peso Pluma con el Bizarrap, pero suena como cualquier otra canción del Peso Pluma, no es queja", "Vengo a comentar desde mis adultos 30 años que la session de Bizarrap y Peso Pluma esta aprobada, no sé porque la odian tanto" o "A mí sinceramente me ha gustado mucho y se ve la intención de llevar los corridos a más público. Peso Pluma lo da todo y se le ve mucho carisma", se lee en los comentarios.



La realidad es que el trabajo de Peso Pluma y Bizarrap tiene al Internet dividio, pero aún así lograron en cuestión de horas juntar millones de vistas y llevar los corridos a diversos rincones del mundo.

¿Cuál meme te representó cuando escuchaste ‘BZRP Music Sessions #55’? Dinos en los comentarios.

Pasa a ver: