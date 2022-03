Exreina de belleza se sometió a cirugía estética y ahora no puede cerrar los ojos ni sonreír

En redes sociales se hizo viral la historia de la modelo rusa Yulia Tarasevich, luego de que se filtraran imágenes de su rostro después de una cirugía.

Y es que recientemente había acudido a una de las “mejores clínicas” para someterse a unos arreglos por envejecimiento, pero el resultado no fue el esperado.

Su cara cambió drásticamente debido a una cirugía estética mal ejecutada por dos doctores en la región de Krasnodar; en el lugar pagó 4 mil dólares.

Ex reina de belleza rusa queda desfigurada por una mala cirugía

De acuerdo con su declaración en 'De Canal 1', Yulia Tarasevich sólo había acudido al establecimiento para corregir algunas marcas de su rostro que se hicieron a causa de la edad.

“Llegué a ellos con un rostro hermoso y saludable. Solo quería corregir algunos matices causados por el envejecimiento. Pero, lamentablemente, perdí la salud”, reveló al medio ruso.



La intervención que los médicos realizaron le ocasionaron problemas en su aspecto e incluso percances más graves de salud.

Dijo que su rostro se hinchó e inflamó después de las cirugías que incluyeron un estiramiento facial, una blefaroplastia (procedimiento para restaurar los párpados caídos), una miniliposucción y la reducción de la grasa de las mejillas.

Tuvo que someterse a una operación de emergencia realizada por otro médico para salvar sus ojos de la necrosis (muerte de células o tejido).

Yulia Tarasevich y su camino para recuperar su salud

A pesar de haberse sometido a más cirugías para recuperar su rostro, no puede mover partes de la cara ni cerrar los ojos; las nuevas intervenciones le han valido 20 mil libras esterlinas.

“Tengo cicatrices que se formaron en mis mejillas cuando me arrancaron todo el tejido. Mis ojos no se cierran y no puedo sonreír. No puedo levantar mi labio superior. Una parte de mi cara no funciona en absoluto”, contó la modelo al ‘Canal 1’ y que informó ‘East2West News’



Ante la situación, la modelo ha presentado una denuncia contra los dos médicos, Andrey Komarov y Omar Khaled, quienes han negado su responsabilidad, mencionando que ella tenía esclerodermia, una condición genética rara que causa el endurecimiento de la piel.

“Fui tranquila a la operación, en primer lugar, porque todas mis pruebas estaban en orden. En segundo lugar, debido a que tuve una cirugía plástica antes de esto, me hice una rinoplastia y me fue perfectamente, sin anomalías genéticas”, expresó la modelo rusa. ↵



Mientras tanto, el Comité de Investigación de Rusia dijo que los cirujanos están siendo investigados por presuntamente violar las leyes sobre la "seguridad de la vida y la salud".

¿Quién es Yulia Tarasevich?

Fue finalista en el certamen Mrs. Russia Internacional 2020, colocándose también como modelo. Tiene 43 años y dos hijos.

Actualmente no está activa en redes sociales; su última publicación en su cuenta de Instagram fue el 22 de febrero en donde explicó que han creado un perfil falso para burlarse de su situación.

Y en el que además aseguró que pronto hablaría de su operación.

"Muchas personas crearon un perfil falso. Tomando lo que estoy pasando como una broma", escribió en su red social.