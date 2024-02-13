Estadounidense invita a extranjeros a mudarse a México: asegura que hay "casas gratis" y piden que se vaya del país

Video ¿A qué huelen los mexicanos? Los extranjeros dieron su honesta opinión y causaron polémica

La gentrificación es uno de los problemas que ha aumentado en México desde 2023 y las quejas sobre la enorme presencia de extranjeros son recurrentes en redes sociales, especialmente dentro de TikTok, plataforma donde una joven estadounidense terminó siendo atacada por invitar a los extranjeros para que vivan en este país.

En video, estadounidense asegura que en México hay "casas gratis" y la atacan en TikTok

PUBLICIDAD

Se trata de Jaredh Melende, quien en días pasados comenzó a mostrar en su cuenta (@jaredhmelende) cómo era su vida en México tras abandonar los Estados Unidos. Una de sus últimas grabaciones causó el enojo de los mexicanos debido a que aseguró que en este país hay "casas abandonadas".

"¿Sabías que en México hay muchas casas abandonadas y si tu quieres puedes mudarte allí para hacerla tuya? Nadie va a venir a decirte nada", fue la declaración que dio al inicio del clip.



En los comentarios personas del extranjero quedaron encantados con la "noticia" y mencionaron estar más que interesados en llegar a México, donde el costo de vida es más barato que en sus países de origen debido a que perciben un salario en dólares o euros y lo gastan en pesos mexicanos.

Imagen @0Mexilandia / Twitter

Internautas se muestran indignados por el video: promueve la gentrificación y da información falsa

Por si fuera poco, Jaredh llamó a estos lugares supuestamente abandonados como "casas gratis" y con ello alentó a los extranjeros a mudarse de manera indirecta. Rápidamente, el material se compartió en las redes y como era de esperarse obtuvo una respuesta negativa, pues comenzó a recibir comentarios de crítica por parte de la comunidad mexicana.

"Fuera de México todos los extranjeros que no pagan impuestos y que viven cómodamente aquí como si nada", "La audacia de mentir", "Oigan a esta, nunca será legal y menos bien recibido que venga a robar propiedades", "Por personas como estas vienen más extranjeros a México", "Pochos invasores", "Qué asco de persona", "Lo que faltaba, una chicana fomentando el allanamiento de casas abandonadas por parte de gente extranjera" o "Extranjeros diciendo mentiras".



Las personas originarias del país revelaron que la información que brindó es falsa y de hecho, si alguien invade una propiedad ajena que parece abandonada en México, podría ser castigada legalmente hasta el punto de ir a la cárcel.

Otros mexicanos pidieron en los comentarios que la joven fuera deportada a Estados Unidos, ya que no desean que este tipo de extranjeros lleguen a su país.

Ante los ataques que estaba recibiendo la joven puso su cuenta de TikTok como privada y aquellos que la siguen aseguraron que trató de hacer un video en vivo, pero lo finalizó minutos después por todos los mensajes de odio que no dejaban de aparecer.



Jaredh terminó disculpándose, después reveló que solo hizo el video para monetizar y hacerse viral, además de que en efecto, la información que dio es falsa.

PUBLICIDAD

¿Qué opinas acerca de este video? Dinos en los comentarios.

Te podría gustar también