Maestro usa corrido tumbado para enseñar matemáticas a sus alumnos: la idea encanta a TikTok

Profesores rurales que se sacrifican por sus alumnos: viajan muchos kilómetros, les compran útiles y más

Eduardo Vázquez, un profesor mexicano, se hizo viral en TikTok al subir un video sobre cómo enseña las tablas de multiplicar a sus alumnos.

El maestro de primaria aprovecha la música de moda para que los niños aprendan de matemáticas y su idea encantó a los internautas.

¿Cómo es el video en el que un maestro enseña matemáticas a sus alumnos con corridos tumbados?

Por medio de su cuenta @eduardoxvazquez en TikTok, el profesor subió hace unos días, un video con la descripción: '¿Quién dijo que la escuela y los corridos tumbados no se llevan?', empleando varios hashtags como: #estrategiasdidácticas, #teacherslive, #maestostiktokers, entre otros.

En el clip se lee: 'Enseñando la tabla del 4 con un corrido tumbado', mientras se ve al joven maestro dirigiendo la clase y se escucha a los alumnos cantar al ritmo de la canción 'Ella baila sola' de Peso Pluma, sin embargo, la letra está completamente cambiada.

Eduardo asegura que la música la encontró en YouTube, tan sólo buscando el nombre de la canción en versión karaoke y sólo adaptó lo que quería enseñar al ritmo de la música.

Mientras el maestro canta, los alumnos también recitan toda la tabla del 4 en tan sólo 39 segundos que dura el video, el cual ya cuenta con más de 1.7 millones de reproducciones, 112 mil 200 'me gusta' y casi 800 comentarios.

¿Qué opinan los internautas del método de enseñanza del maestro de matemáticas a través de los corridos tumbados?

Los usuarios de TikTok aplaudieron la idea del profesor de enseñar las tablas de multiplicar a través de la música que los niños conocían y les gustaba.

Algunos le pidieron más información para aprender ellos mismos o enseñar con la misma técnica.

"A mis 27 años, al fin voy a aprender la tabla del 4", "Por fis, mándame la letra, mis alumnos de sexto me van a amar si pongo eso", "Ahora una con las del 7 y 8, porque nunca se me pegaron", "Podrán cuestionar sus métodos, pero no sus resultados", "A mí me hubiera gustado que me las enseñaran así", "Maestros que resuelven", "¿No que no se las aprenden? Excelente estrategia pedagógica", "Y cantan con el alma. Excelente trabajo, profe", "Aprender con canciones funciona", "Cuando querías ser cantante, pero decides ser maestro jajaja", escribieron algunos.



Aunque sólo mujer en los comentarios aseguró que ella intentó hacer lo mismo, pero no puso seguir, ya que un padre de familia se quejó, porque sus hijos sólo escuchaban música cristiana, la mayoría consideró que es una excelente manera de enseñar.

No es la única ocasión que el profesor emplea la música para ayudar al aprendizaje de sus alumnos, pues también lo ha hecho con canciones infantiles populares.