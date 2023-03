Joven se queja porque en México cada vez hay más letreros en inglés: "Aquí hablamos español"

Los videos de choques culturales son cada vez más comunes en redes sociales y un mexicano grabó el suyo cuando visitó las playas de Cancún, te explicamos.

Joven levanta queja por encontrar un aviso en inglés en México y no en español

En los últimos meses se ha confirmado una creciente alta de extranjeros en territorio mexicano, lo cual ha generado una gentrificación que molesta a una gran mayoría, como a Jaaziel Flores, un hombre que se sorprendió al ver cómo le daban prioridad a la clientela que habla inglés y no a la local.

Resulta que en su viaje visitó un supermercado para abastecerse de productos y en ese momento notó algo raro, las escaleras eléctricas del lugar se encontraban fuera de servicio y el aviso que se colocó para informarlo no estaba en español, sino en inglés.

Expresó que eso no tuvo sentido para él, ya que estaba en México lugar donde se habla español y notó que muchas personas que estaban haciendo sus compras, se mostraron confundidas por no entender lo que decía aquella hoja impresa.

"Esto sí me calienta, estamos en México por qué no lo ponen en español. Hay gente que no le entiende y está preguntado por donde tiene que subir", fue la manera en que inició su clip.



Jaaziel fue a servicio a cliente y preguntó él mismo por qué el establecimiento había tomado esa decisión y una mujer, le respondió que era a causa de que habían muchos extranjeros.

Ante lo que escuchó no se detuvo para decir que estaban en México, por lo cual debía estar escrito en español y les pidió que colocaran otro letrero, para que todos entendieran que las escaleras no funcionaban.

"Cuando a veces alguien viaja a Estados Unidos, pues va y habla el idioma. Me parece que cuando vengo a México de vacaciones tengo que hablar español no tienes porque estar hablando en inglés, pero bueno cada quien".



En la opinión del tiktoker, los extranjeros necesitan esforzarse por hablar español y las personas que trabajan en los establecimientos, no deben tener preferencia por las personas que vienen de otros países.

Usuarios de TikTok felicitaron a Jaaziel por alzar la voz

Su video publicado el pasado 28 de febrero obtuvo una gran cantidad de vistas y rápidamente sus compatriotas expresaron que hizo bien en quejarse, así como el caso con la mujer que supuestamente inventó los 'tacos planos'.

"Yo habría hecho lo mismo, no dejemos que siga pasado esto", "Hay extranjeros que llegan a exigir que nosotros también hablemos en inglés cuando wey, estás en mi país tú deberías aprender español", "En México hablamos español. Yo tampoco les hablo en inglés la verdad", "Amigo gracias por lo que hiciste", "Si vienen a México ellos (los turistas) tienen que hablar español" o "Totalmente de acuerdo contigo", es la manera en que lo apoyaron.

En mexico hablamos español estoy un poco harto de ver el país cada vez más lleno con letreros en inglés, cuando viajo a un país donde no hablan mi lengua no me voy a quejar pongan letreros en español verdad? … #cancun #español #idioma



Otros usuarios revelaron que lamentablemente este problema no solo radica en Cancún, también se encuentra en otros estados de la República como Oaxaca, Jalisco e incluso la misma Ciudad de México.

