Rosalia Lombardo: el cuerpo de una niña que se no descompone luego de 100 años, la llaman ‘Bella durmiente’

El trabajo de embalsamamiento de Alfredo Salafia también ha generado gran interés por parte de la comunidad científica. En 2010, un grupo de científicos estudió el estado del cuerpo a través de una tomografía computarizada y llegó a la conclusión de que “se conservó en un estado notable”, tal como indicaron en el ‘paper’ ‘ Multidetector CT investigation of the mummy of Rosalia Lombardo’ (‘Investigación por tomografía computarizada multidetector de la momia de Rosalía Lombardo).