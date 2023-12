Internautas encuentran un error en la estatua de Shakira y exigen que lo arreglen: "Qué vergüenza"

Shakira fue una de las artistas latinas más exitosas en este 2023 y el 26 de diciembre le rindieron un homenaje en su natal Barranquilla: colocaron una estatua de ella fabricada en bronce, de 6 metros de altura y un peso de 6 toneladas.

Lamentablemente, la colombiana no pudo asistir a la develación, pero en su lugar acudieron sus padres William Mebarak y Nadia Ripoll, quienes se mostraron muy contentos luego de una mala racha con problemas de salud.

Las fotografías de la estatua fueron compartidas por la misma Shakira en Instagram y recibieron millones de likes por parte de sus seguidores; no obstante, al hacer esto la famosa, las personas más observadoras notaron un error en ella.

Estatua de Shakira tiene un error en la placa: el nombre del artista Yino Márquez está mal escrito

Resulta que la artista publicó fotos de sus papás posando bajo la enorme estatua y también una donde se puede ver a detalle la placa de la misma y dentro, es donde precisamente está el problema, pues el nombre del artista que la esculpió está mal escrito.

En el último párrafo de la placa se puede leer: "Elaborada por el artista Yino Marques en el barrio La Paz con el apoyo de estudiantes y egresados de la Escuela Distrital de Artes".



Precisamente, allí es donde se lee la falta de ortografía, debido a que cambiaron la última letra de su apellido por una s y anularon el acento que debía llevar.

Más abajo se nota de nueva cuenta el nombre de Yino con letras más grande, pero está vez escrito como debe ser, con z al final y el acento en la letra a.

Internautas pidieron que se arreglara el error ortográfico de la placa

Este error podría resultar pequeño, pero para los internautas resultó imperdonable, pues existen faltas de ortografía donde no deberían y así expresaron su enojo ante la situación.

"Con error en el nombre del escultor YINO MÁRQUES en la placa, porque se escribe MÁRQUEZ, así con Z, qué metida de pata", "Qué pena, todo el mundo se enteró que en Colombia no sabemos escribir", "Me pregunto quién fue el encargado de esa placa, es increíble que no hayan notado que el apellido de Yino está mal escrito", "¿Cómo que Yino Marques y Yino Marquéz en la misma placa?", o "Me sorprende con qué descaro develaron la estatua si tiene errores de ortografía jaja", fueron algunos de ellos.



Una gran cantidad de personas, especialmente de Barranquilla, Colombia, han exigido de manera enfática que se arregle este error para no sólo honrar a Shakira, sino también a su escultor de la manera correcta.



