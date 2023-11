Mujer tiene a Shakira y otros famosos en 'close friends' de Instagram y su hijo se ríe de ella

2023 ha sido el año de Shakira. Tras haber superado un desamor y la separación de su familia, se ha adueñado de la escena musical con múltiples hits y su nombre aparece frecuentemente en los titulares de noticias.

Ahora, una señora se viralizó por tener a la cantante de 46 años entre sus amigos cercanos.

Joven expone que su mamá guardó a celebridades como Shakira entre sus ‘close friends’ de Instagram

‘Gilreynav’ es un joven que comparte en TikTok momentos graciosos de su día a día. A principios de noviembre, se volvió viral por un clip en el que mostró uno de los hábitos de su mamá en las redes sociales.

Todo comenzó con una sencilla pregunta: su madre quería saber por qué sus historias de Instagram no tenían el alcance que deseaba. Entonces, él se dedicó a investigar el asunto: sus publicaciones las limitó a sus ‘close friends’ (un grupo selecto de usuarios en vez de todos sus seguidores).

Hasta ahí, todo se podía adjudicar a un ‘error tecnológico de mamá’. Sin embargo, el elemento gracioso llegó cuando decidió investigar quiénes estaban entre sus amigos cercanos: Shakira, Lupita D’Alessio, Kate del Castillo, María José, Pancho Barraza o Alan por el Mundo fueron algunos de los nombres que figuraban en la lista.

Naturalmente, esto explicaba por qué “nadie veía sus historias”. Excepto por el hecho de que ‘La Leona Dormida’ resultó ser una usuaria muy activa en redes sociales y que, según el video viral, sí mira el contenido que le mandan.

El clip de ‘Gilreynav’ causó gran sensación entre usuarios de TikTok, alcanzando 2.3 millones de reproducciones, más de 250 mil ‘likes’ y miles de comentarios.

Usuarios de TikTok reaccionan al video viral de la mujer que incluyó a Shakira en sus ‘close friends’

Las imágenes, además, generaron un sinfín de reacciones entre los internautas. Muchos, contaron anécdotas parecidas de sus padres en redes sociales:

“Mi mamá me dijo que Galilea Montijo era su amiga y le dije ‘¿cómo?’ y me dice ‘sí, es que la tengo en Instagram’”, relató uno.



Otros, aprovecharon la ocasión para confesar que también incluyen celebridades entre sus ‘close friends’:

“¿Cómo que no es normal?”, “La verdad, soy”, “No me río porque hago lo mismo”, “Soy esa”, “Yo tengo a puro famoso en close friends”, “Soy la mamá”, “Yo también tengo a todos los famosos que me gustan”, comentaron entre otras cosas.



Otros tantos, compartieron sus experiencias con celebridades en redes sociales:

“Yo una vez puse a Karla Díaz (en mis ‘close friends’), vio mi historia y al otro día me bloqueó”, “Doña Lupita D’Alessio es bien chida en redes, te manda bendiciones y te responde comentarios”.



Cuéntanos en los comentarios, ¿tú tienes a celebridades entre tus ‘close friends’ de Instagram?, ¿alguna vez has enfrentado una situación así de graciosa en redes sociales?