Piqué tiene tremenda caída en México y las redes sociales reaccionan con memes: "No vio clara-mente"

Gerard Piqué está en México y durante su corta estancia en nuestro país ya ha dado de qué hablar a la prensa, no sólo por la presentación de la 'Américas Kings League', sino por su 'accidentado' inicio.

La expareja de Shakira sorprendió a todos cuando hablaba por teléfono celular y se aproximaba para firmar una playera a un fan, pues de repente 'se le acabó el escenario' y cayó al vacío.

Todo quedó en susto, pues el fundador de la Kings League salió de pie y hasta él mismo bromeó sobre lo ocurrido, a pesar de que fue una caída de casi dos metros.

"Un poco de show. He caído de pie", dijo Piqué en un video grabado por Adri Contreras, quien se acercó a preguntarle qué le había pasado.

¿Cómo reaccionó Internet ante la caída de Gerard Piqué del escenario?

Los miembros del equipo de staff reaccionaron de inmediato y acudieron a ayudar al exfutbolista del Barcelona, pero al filtrarse el video que tomaron sobre el incidente, las redes sociales estallaron y derramaron todo el humor y la creatividad.

"No vio clara-mente", "Era el ascensor para los baños", "Súper Mario entrando al tubo", "Cuando crees que ya no puedes caer más bajo", "Shakira factura y Piqué fractura", "Piqué salió del grupo", "Tú te dejaste caer y nadie te levantó", "Se fue a pique", "Cayendo en sus propias mentiras", "Ahora caigo", "Necesito el video con la música de 'Y se marchó' de fondo", "¡Tira de la palanca, Kronk!", "Siempre dije que este tío no caía bien", "Mi madre tenía razón: Todo por estar en el móvil", "Ahora sí podrá decir que la canción de Shakira 'le resbala'", "Le faltaba tocar fondo", "Me voy a mataaaa... wiiii", "No pudo ver la gravedad de la situación", "Trágame tierra", escribieron algunos en Instagram.

"Si tu día empezó mal, recuerda que no puede ser peor que el mad**zo que se puso Gerard Piqué", "Piqué haciendo la gran caída de Fher de Maná", "Se va caer, se va a caer, ay, se cayó", comentaron en X (antes Twitter).