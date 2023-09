¿Machismo? Shakira lanza verso contra su exsuegro y recibe fuertes críticas: fans la defienden

Shakira se encuentra en una de sus mejores etapas como artista, pues sus lanzamientos se vuelven rotundos éxitos en segundos.

Shakira lanza la canción 'El Jefe' y manda fuerte mensaje a su exsuegro: crea debate en redes sociales

De hecho, su más reciente colaboración con el grupo Fuerza Regida, 'El Jefe', acumuló en tan solo dos días más de 12 millones de vistas dejando en claro el talento de la colombiana.

Una de las cosas que causó revuelo fue que la intérprete de 'Monotonía' mencionó en su tema a Lili Melgar , la exempleada doméstica quien le diría sobre la infidelidad que supuestamente tuvo Gerard Piqué con Clara Chía.

No obstante a quien le mandó un mensaje directo fue a su exsuegro, Joan Piqué Rovira, el empresario que al parecer fue el responsable de que la cantante tuviera que abandonar su mansión en Barcelona.

"Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi ex-suegro que no pisa sepultura", es el famoso verso donde se refiere a él.



Por supuesto sus fans y aquellos que siguen la separación de Shakira y Piqué quedaron más que impactados, pues Joan Piqué se ha mantenido en silencio respecto al escándalo de la expareja.

En redes sociales comenzaron a felicitar a la colombiana por esta pequeña referencia, debido a que dejó en claro que no finalizó la relación en buenos términos con su exsuegro.

"Shakira más grande Barcelona", "Mi chiquita está con todo", "Tremenda", "Ella hizo un verdadero negocio con su historia de amor, mis respetos", "Shakira amaneció brava para hablar así de su exsuegro jaja, me encanta", "Cero rencor bebé, yes queen", "Ya faltaba tirarle nada más al exsuegro y vaya que lo hizo espectpaculos", "El verdadero drop mic jaja es que no puedo", o "Esta cuenta está totalmente a favor de que Shakira utilice todos los géneros musicales posibles para mandar muy lejos a Piqué y su familia", es lo que mencionaron al respecto.



No obstante, una gran parte de Internet se mostró en contra de la cantante, pues desde su punto de vista "desearle la muerte" a su exsuegro es algo que va más allá del límite.

"Desearle la muerte al abuelo de tus hijos está mal. Desear la muerte en general ESTA MAL", "¿Cómo le vas a desear la muerte a alguien? ya siéntese señora", "De mal gusto, ya supéralo", "¿Desearle la muerte al padre de tu ex esposo? Piqué hizo bien en alejarse de esa enferma", "Qué pena da esta señora", "Cada vez estoy más seguro de que Piqué hizo lo correcto", "Qué pensarán los hijos de que su madre le haya deseado la muerte a su abuelo. Esta tía está enferma mentalmente" y "Lo de desearle la muerte al abuelo de tus hijos diría que es de no estar muy bien de la azotea, pero es mi humilde opinión", fueron otras opiniones.



Ante esto, otros internautas comenzaron a defenderla explicando que Joan Piqué le hizo mucho daño a la cantante por lo cual es libre de expresarse mediante su música y comparan cómo otros artistas hombres han hablado de suegras o exparejas, pero no ha habido quejas, lo cual hace esto un tema de machismo.

"Muy bonito como todos la llaman irrespetuosa y pesada a Shakira por esas letras, pero si hubiese sido un artista hombre estuvieran aplaudiéndolo","Hace 6 meses Romeo santos sacó una canción donde explica como mataría a la suegra y no dijeron nada, pero como Shakira es Shakira todo está mal…", "A muchos no les molesta este tipo de canciones, ni este tipo de letras, lo que les molesta es que una mujer lo haga. Shakira una vez mas dejando en evidencia el machismo y la doble moral de muchos.", "The weekend sacó un disco entero por su ex (todos aclamaron lo bueno que era). Lo hace Shakira: que pesada = Si lo hace una mujer, es porque no lo supera y es una pesada Apesta a *machismo* 💋" y "Curioso como todos los que critican a shakira son hombres y fifas. Sorprendida? No. Decepcionada? Siempre. Lo que es el machismo señores y señoras."



¿Tú qué piensas al respecto? Dinos en los comentarios.

