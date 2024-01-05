¿‘Antología’ de Shakira versión 'corrido tumbado'? Natanael Cano lo hizo posible y fans enloquecen

Video ¿Qué le pasó a Natanael Cano que se ve tan diferente? Su transformación tiene sorprendidos a sus fans

Nadie puede negar el éxito que sitúa a Natanael Cano como uno de los mayores exponentes de los corridos tumbados. Pero, incluso una estrella como él tuvo que inspirarse y trabajar con música de otros artistas antes de hacerse de un nombre propio. Un video supuestamente muestra que el intérprete de ‘O me voy o te vas’ hizo un ‘cover’ de Shakira antes de triunfar.

Difunden supuesto video de Natanael Cano cantando ‘Antología’ de Shakira

En medio del gran auge que tiene la música mexicana en el momento, en redes sociales hemos visto un sinfín de ‘covers’ bélicos de canciones populares (algunos, incluso hechos con Inteligencia Artificial).

Mucho antes de eso, ‘Nata’ Cano ya se había animado a cantar temas pop como si fueran corrido. Al menos eso es lo que sugiere un video difundido por la cuenta de Instagram Estrellas Imperiales Music, dedicada a la difusión de contenido de artistas de regional mexicano, el pasado 3 de enero.

El clip, de apenas unos segundos, muestra al artista “en sus inicios”: con guitarra en mano, un joven Natanael Cano (todavía no lucía sus tatuajes ni característico corte de cabello) entona ‘Antología’, de Shakira.

Si bien la composición no tuvo muchos ajustes al éxito de 1995 de la colombiana, sí incluyó algunos acordes ‘tumbados’ con su instrumento.

Difunden supuesto video de Natanael Cano interpretando 'Antología' de Shakira Imagen Instagram/Getty Images



La grabación rápidamente se hizo viral en redes sociales, sin embargo, hasta ahora, Natanael Cano no ha confirmado que se trate de él. Por su parte, Shakira tampoco ha reaccionado a su corrido bélico.

Hay que recordar que la colombiana incursionó en la música mexicana en 2023, con el tema ‘El jefe’, que lanzó en colaboración con Fuerza Regida.

Internautas reaccionan a supuesto video de Natanael Cano haciendo un corrido de canción de Shakira

Tan rápido como se viralizaron las imágenes, usuarios de redes sociales compartieron sus opiniones al respecto.

Por un lado, muchos notaron que el talento de Natanael Cano era evidente desde sus primeros pasos en la música, con comentarios como:

“Cuánto talento tiene ‘Nata’”, “Mírenlo, se aventó una de Shakira en aquel entonces el rey de los corridos tumbados”, “Ni él se imaginó que sería el más duro de México”, “Se escucha bastante bien, no esperaba menos de mi ‘Nata’”, “Shakira debería hacer una colaboración con él” o “Con esta la rompe”.



No obstante, los ‘haters’ también se hicieron presentes con mensajes como:

“Esto no es cantar, ¿este chico es un cantante? Porque el video demuestra lo contrario”, “Qué manera de destruir una excelente balada”, “Hoy cualquiera canta”, “No me gusta, una voz fea para una canción tan bella”.



¿A ti te gustó el supuesto cover de Natanael Cano a ‘Antología’ de Shakira? Déjanos tu opinión en los comentarios.