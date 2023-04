Tiktoker impacta al mostrar gran parecido con Margot Robbbie: podría ser su doble en 'Barbie'

Desde su debut en Hollywood Margot Robbie ha sido considerada una de las mujeres más atractivas por su mirada y encantadora sonrisa.

Erin Bauer, la doble de Margot Robbie, es una popular tiktoker



Su talento hizo que obtuviera papeles en grandes cintas como 'El lobo de Wall Street' , 'Escuadrón suicida' y de manera más reciente como protagonista en 'Barbie', donde le dará vida a la famosa muñeca rubia.

Si bien en el pasado se habían señalado a diversas mujeres que se parecían a Margot, resulta que una joven podría ser su "gemela perdida", pues sus rasgos faciales son idénticos, tanto así que es difícil distinguirlas a primera vista.

Se trata de una joven llamada Erin Bauer, quien en su cuenta realiza bailes virales de TikTok y retos, los cuales le hicieron ganar hasta el momento 188 mil seguidores.

La joven de cabello rubio, comparte el mismo color de ojos, facciones, altura, e incluso su manera de posar, recuerda instantáneamente a la actriz.



En sus diversos clips se pueden leer comentarios de impresión por su parecido con Margot Robbie e inclusive expresaron que sería perfecta para trabajar como la doble de la famosa en 'Barbie'.

"Margot... ¿eres tú?", "¿Alguien más pensó que era la verdadera Margot Robbie? Está igualita", "¿Se imaginan que fuera la doble de Margot en 'Barbie'? Sería increíble", ¿Me estás diciendo que esta no es Margot Robbie?", "¿Cómo que no eres Margot Robbie? Eres idéntica", "Sería perfecta para estar en 'Barbie' o Mis ojos me traicionaron por unos segundos", es la manera en que se expresaron.



Lo que más distingue a Erin y Margot es que la tiktoker tiene 20 años, mientras que la también modelo, cumplirá 33 años en el próximo mes de julio.

¿Qué piensa Erin de que la comparen con Margot Robbie?

A diferencia de muchas personas que son parecidas a los famosos, la joven ha recibido peticiones para que se vista igual que Margot o alguno de sus personajes más icónicos del cine, pero hasta ahora no lo ha hecho, lo cual podría sugerir que no se siente muy cómoda.

De hecho nunca ha respondio a un comentario que mencione su parecido con la actriz y en su lugar, trata de crear su propio contenido sin hacer alusión a sus semejanzas físicas con la famosa.

Por último, algunos usuarios se preguntaron si Margot conoce la existencia de su doble en la vida real , pero al parecer esto ocurre aún, ya que ninguna de las dos lo ha confirmando en redes sociales.

¿Tú crees que si podría ser su "gemela perdida"? No olvides decirnos en los comentarios.

