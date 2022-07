Niñas fueron ignoradas por botarga de 'Sesame Street': Internet enfureció y lo tachó de "racismo"

Existen muchas clases de desfiles, como por ejemplo los que están ligados con la moda y aquellos que son para entretener a las personas en los parques de diversiones.

Dicha actividad muestra alegres carros alegóricos, coreografías y por supuesto personajes de programas de televisión, por lo que es común querer saludarlos y tener una breve interacción con ellos.

Normalmente los desfiles resultan estar llenos de alegría; no obstante, una mujer mostró en redes sociales que para dos niñas no fue así, ya que esperaban ver a uno de sus personajes favoritos pero fueron ignoradas.

Botarga del parque Sesame Place ignoró a dos niñas afroamericanas y quedó grabado en un video

El caso se dio a conocer vía Instagram el pasado 17 de junio gracias a un video publicado por la cuenta de Instagram @__jodiii__, quien dejó en evidencia de lo que pasaron aparentemente sus hijas tras visitar el parque Sesame Place ubicado en Filadelfia, Estados Unidos.

Dicho material muestra a las pequeñas saltando de alegría porque se aproximaba a ellas Rosita, un personaje muy conocido de 'Sesame Street'.

Pocos metros antes de llegar a las niñas, la botarga de Rosita estaba saludando a diversos infantes con un choque de manos, pero cuando ambas se acercan hacia ella con los brazos extendidos, el personaje realiza algunos movimientos como si estuviera negandoles la interacción.

La reacción de la botarga y de las mismas niñas fue grabada en un clip de 9 segundos, el cual estuvo acompañado del siguiente texto, donde se asegura que poco después la botarga de Rosita, se acercó a abrazar a una niña de tez blanca.

"Estábamos saliendo de Sesame Place y los niños querían parar para ver a los personajes. ¡Esta persona repugnante descaradamente les dijo a nuestras hijas que NO y luego procedió a abrazar a la niña blanca junto a nosotros! Luego, cuando fui a quejarme de ello, me miraron como si estuviera loca. Le pregunté a la señora quién era el personaje y que quería ver a un supervisor y me dijo que NO SABÍA. ¡No volveré a pisar @sesameplace nunca más! Y por favor, siéntase libre de volver a publicar esto. Estaba tan molesta que paré el video pero me enojó tanto cuando les dijo descaradamente que no".

Los internautas condenaron la acción de la botarga y así reaccionaron

El material acumuló más de 300 mil me gusta en Instagram y rápidamente se replicó en otras redes sociales donde predominaron los comentarios negativos hacia la marca de 'Sesame Street' y por supuesto, al mismo parque.

Además, algunos expresaron abiertamente que se trataba de un caso de racismo, lo cual hizo que descartaran la idea de pisar el parque y pidieron que la persona debajo del disfraz fuera despedida de inmediato.

"No puedo creer que pasara esto, es muy triste y frustrante a la vez, qué rabia", "Muchas piensan que es exageración cuando se trata de racismo, pero esto es un claro ejemplo", "Eso fue tan malvado. Estaban tan emocionadas. ¡Espero que lo despidan!", o "¿Es en serio? que falta de respeto hacia las niñas", son algunos de los comentarios en la publicación original.



El video se volvió tan viral que 'Sesame Street' terminó por emitir un comunicado lamentando los hechos y explicando que en ocasiones los trajes hacen que sea dificíl ver a todas las personas, lo cual pudo pasar en este caso.

Además añadió que la señal de 'no', fue dirigida a diversos padres que pedían que Rosita cargara a sus hijos.

"Nuestra marca, nuestro parque y nuestros empleados representan la inclusión y la igualdad en todas sus formas.Con respecto al incidente de ayer, los disfraces que usan nuestros artistas a veces hacen que sea difícil ver en los niveles más bajos y, a veces, nuestros artistas pierden las solicitudes de abrazo de los invitados. El artista que interpreta al personaje de Rosita ha confirmado que el gesto de 'no' con la mano que se ve varias veces en el video no estaba dirigido a ninguna persona específica, sino que era una respuesta a múltiples solicitudes de alguien en la multitud que le pedía a Rosita que cargara a su hijo, por una foto que no está permitida".



Se enfatizó que la persona disfrazada de Rosita no las ignoró de manera intencional y se siente devastada por el malentenido. Por último el mensaje cerró mencionando que el parque se puso en contacto con la familia afectada para disculparse personalemnte e incluso, los invitaron a volver a darle otra oportunidad al parque, pero hasta el momento se desconoce si accedieron.



Dicha publicación se vio llena de comentarios condenando su acción y mencionando que esta disculpa no era suficiente para enmendar el error. Además, internautas compartieron sus experiencias con casos similares.

"Esto es inaceptable y está lleno de mentiras", "Me enferma más que traten de justificar sus acciones", "MENTIRA. Demasiadas familias negras tienen la misma experiencia. Esto no es un hecho aislado" o " a mis hijos les pasó hace unos años lo mismo y pensé que exageré por pensar que era racismo, pero ahora veo que sí lo fue".

La cantante Kelly Rowland expresó su opinión sobre el inicidente en Sesame Place

El caso se hizo se tan famoso que la cantante Kelly Rowland habló respecto al clip en sus historias de Instagram y también desaprobó lo que ocurrió días atrás en Sesame Place.

"Ok, si hubiera sido yo, todo el desfile habría estado en llamas. ¿Hablas en serio? ¿No vas a hablar con mi hijo? ¿Y viste la cara de ese bebé al final? ¿La pequeña con la mochila rosa? Ella merece una explicación. Hola."