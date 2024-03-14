TikTok

¿TikTok está en riesgo? Las claves para entender por qué quieren prohibirlo y qué pasaría con la app

¿Se acabaron los bailes y risas en TikTok? Te explicamos lo que hay detrás del proyecto de ley que busca prohibir la red social.

Por:Ericka Chavez
Video ¿TikTok podría desaparecer muy pronto? La ley de Estados Unidos que lo amenaza

TikTok está en problemas en Estados Unidos. De nueva cuenta, los legisladores buscan prohibir la red social de los videos cortos y, en esta ocasión, parecen estar más cerca de lograrlo. ¿Por qué buscan restringir la app y qué pasará con ella? Te explicamos.

La cámara de representantes de Estados Unidos pasa ley que busca prohibir TikTok

El pasado 13 de marzo, la cámara de representantes de Estados Unidos aprobó, con 362 votos a favor y 65 en contra, un proyecto de ley que busca prohibir TikTok en el país si su empresa matriz, ByteDance, no la vende.

¿Por qué quieren prohibir TikTok en Estados Unidos?

Los principales argumentos de los legisladores estadounidenses son la preocupación por la privacidad de sus usuarios y cuestiones de seguridad nacional.

En específico, han señalado que la aplicación puede recuperar datos personales de sus usuarios y su comportamiento en la misma y compartirlos con el gobierno chino. También se plantea preocupación porque la empresa dueña de TikTok podría usar la plataforma para favorecer la opinión pública sobre China.

¿Por qué quieren prohibir TikTok?
¿Por qué quieren prohibir TikTok?
Imagen Getty Images

En Estados Unidos, TikTok cuenta con 170 millones de usuarios, lo que representa más de la mitad de la población del país.

ByteDance, dueño de TikTok, es clave de por qué quieren prohibir la app

La red social de videos cortos pertenece a ByteDance, una empresa tecnológica china fundada por Zhang Yiming en 2012.

Si bien TikTok es su producto estrella, también tiene otras aplicaciones populares como Douyin, Toutiao, Vigo Video y Lark.

El meollo del asunto es su origen chino. Como ya se mencionó, Estados Unidos basa muchas de sus preocupaciones en que el gobierno oriental pueda usarla a su favor.

CEO de TikTok, Shou Zi Chew
CEO de TikTok, Shou Zi Chew
Imagen Getty Images

¿Qué pasará con TikTok? Lo que se puede predecir hasta el momento

El futuro de la red social aún no es claro.

El siguiente paso es que el Senado estadounidense debata el proyecto de ley. Para que sea aprobado, necesitaría una mayoría calificada de los representantes. Si el Senado le da luz verde, pasará a manos del presidente Joe Biden, quien prometió firmarla apenas llegue a su despacho.

A partir de ahí, ByteDance tendría 6 meses para vender su plataforma a una compañía de otro país. En caso de no lograrlo, la red social quedaría prohibida de manera definitiva en Estados Unidos.

¿Podrían prohibir TikTok en Estados Unidos?
¿Podrían prohibir TikTok en Estados Unidos?
Imagen Getty Images


El proceso de venta de TikTok traería sus propias complicaciones, pues requeriría de la aprobación del gobierno chino, quien ya ha expresado su rechazo a la propuesta.

Cuéntanos en los comentarios, ¿estás de acuerdo o en contra de que se prohíba TikTok en Estados Unidos?

Relacionados:
TikTokTik TokRedes SocialesInternetGobierno de Estados UnidosCongreso de Estados UnidosEstados Unidos de América

