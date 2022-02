El estafador de Tinder colombiano: también estafaba mujeres y lo denunciaron en Twitter

‘El estafador de Tinder’ es un documental de Netflix que cuenta la historia de un grupo de mujeres que fueron engañadas por un hombre que se hacía llamar pasar por millonario para después pedirles grandes sumas de dinero sin devolverlas.

El documental ha sido tendencia en Netflix y ha generado reacciones en redes sociales, tanto de espectadores, como del propio Simon Leviev, quien envió un mensaje en Instagram antes de suspender su perfil.

Debido a la popularidad de ‘El estafador de Tinder’ y de las aplicaciones de citas en el mundo, una mujer colombiana exhibió un caso similar de un hombre que intentó robarle dinero después de haber hecho ‘match’.

El estafador de Tinder colombiano

La usuaria de Twitter @HIADA, cuyo nombre real es Carolina, publicó un hilo contando en Twitter su experiencia con el estafador de Tinder colombiano, quien, según el relato, “no le robó dinero, pero sí la dignidad”.

De acuerdo con Carolina, hizo ‘match’ en Tinder con un hombre que se hacía llamar Juan Fernando y se presentaba como ganadero antioqueño. Después de dos semanas de hablar en la aplicación y WhatsApp, Juan Fernando le propuso tener un encuentro en persona.

Juan Fernando haría un viaje para conocer a Carolina, pero antes de llegar la llamó para decirle que había sido detenido por un retén militar y que necesitaba dinero.

“Llamó 6 veces a contar el drama antes de hacer la llamada en la que me pidió el dinero. Cuando dije que no caería en su estafa, me colgó. Una hora después, envió un mensaje: ‘acá tiene la ubicación que quería’”, escribió Carolina en Twitter.

Según el relato, Carolina rastreó su ubicación y el supuesto Juan Fernando no estaba en Antioquía como había contado, sino se encontraba cerca de la prisión Las Heliconias, en Florencia, por lo que no dudaba de que hubiera estado hablando con un convicto.

La mujer colombiana también explicó que el método de estafa consistía en decir que el retén militar le pedía dinero para liberarlo por posesión ilegal de armas, un engaño en el que Juan Fernando ganaría $875,000 pesos colombianos, el equivalente a $220 dólares.

Aunque Carolina no cayó en la estafa, contó que conoce a otras mujeres que sí fueron víctimas, no solo en Tinder, sino en otras aplicaciones como Bumble y Badoo. Además, explicó que las fotos de Juan Fernando no son reales y pertenecen a alguien llamado Damián Manco, quien también se sumó a la denuncia de Carolina en redes.

Carolina explicó que intentó denunciar al estafador en el portal de la Policía Nacional de Colombia, pero no lo logró por un error en la web y por eso decidió hacerlo público tras el lanzamiento del documental de Netflix.