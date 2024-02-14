Sobrevivientes de ‘La sociedad de la nieve’ se reencuentran con actor de Numa: su amistad encanta a fans

Video ¿Qué fue de los sobrevivientes de 'La sociedad de la nieve'? Uno se dedica a salvar la vida de niños

‘La sociedad de la nieve’ no solo le contó a una nueva generación la historia del accidente aéreo de los Andes de 1972. En la vida real, conectó a los sobrevivientes de la tragedia con los actores de la película de Netflix y hasta los llevó a Hollywood. La más reciente prueba de esto llegó hace unos días.

Sobrevivientes de ‘La sociedad de la nieve’ se reúnen con actor de Numa previo a los Oscar 2024

La cinta competirá el próximo 10 de marzo por dos estatuillas del Oscar, por lo que el pasado 12 de febrero, una representación del equipo creativo asistió al almuerzo de los nominados a los premios en Los Ángeles (California, Estados Unidos).

La comitiva estuvo conformada por J.A. Bayona, el director, Enzo Vogrincic, actor de Numa Turcatti, y dos personas del equipo de Maquillaje y Peluquería (que también tienen una nominación).

Juan Antonio Bayona y el equipo de La Sociedad de la Nieve llegando al almuerzo de los nominados a los Oscars en el hotel Beverly Hilton. #LaSociedadDeLaNieve #oscars pic.twitter.com/q71d6BcThE — Rafael Cores (@rafacores) February 12, 2024

Quizás la sorpresa fue que los artistas iban acompañados de dos sobrevivientes del accidente en el que se basa ‘La sociedad de la nieve’. Gustavo Zerbino y Roberto Canessa, el médico del grupo, también se dieron cita en Hollywood.

A través de sus redes sociales, los supervivientes documentaron su travesía en la meca del cine.

Si bien tuvieron la oportunidad de codearse con estrellas como Margot Robbie, Mark Ruffalo, Emma Stone, Billie Eilish, Martin Scorsese o Steven Spielberg, para los fans de ‘La sociedad de la nieve’ otro detalle fue más importante aún: en este último encuentro se hizo más que evidente la íntima relación entre los sobrevivientes y los actores.

En múltiples fotos y videos, se les ve conviviendo juntos. Pero no solo eso. En imágenes difundidas en redes sociales, se puede constatar que Zerbino y Canessa llaman Numa a Vogrincic. En una ocasión, Gustavo incluso dice que el intérprete “es un ángel” y “ha bajado del cielo”, en referencia a que el joven murió en la vida real.

Tal parece que el actor ya se apropió del apodo, pues en un clip se aprecia que voltea la cabeza en cuanto lo escucha.

roberto canessa diciéndole “numa” a enzo para llamarlo😭😭😭🫶🏻🫶🏻🫶🏻 pic.twitter.com/DnBBDOS5sA — agos (enzo vogrincic’s manager) (@halbrandthinker) February 12, 2024



Al ver estas interacciones, los fans reaccionaron con comentarios como:

“Amo”, “Ay, qué lindo, lloro”, “Soy un mar de lágrimas”, “Este video me apachurró el corazón”, “No soporto”, “Voy a llorar”, “Qué hermoso círculo creó esta gente”, “Lo rápido que voltea” o “No soporto, me causa demasiada ternura”.

Sobrevivientes reales de ‘La sociedad de la nieve’ hicieron ‘cameos’ en la película

Lo cierto es que el nexo entre los supervivientes de la tragedia de los Andes y la cinta de Netflix data de tiempo atrás.

Para empezar, algunos de ellos tuvieron participaciones especiales en la película. Si bien no tuvieron papeles importantes, sí se les puede ver por unos segundos al fondo.

Además, los sobrevivientes reales trabajaron de la mano con el equipo creativo que hizo posible la cinta para que el relato fuera lo más fiel posible a la realidad.

“Cuando surgió la idea de la película de Bayona, empezamos a darnos cuenta de cómo iba a ser el guion y demás, empezamos a sentir una especie de esperanza y de tranquilidad y de felicidad de que la historia iba a ser contada con todos”, dijo el verdadero Eduardo Strauch en un video de Netflix.



Por si esto no fuera suficiente, algunos de los sobrevivientes del accidente se han unido al elenco de ‘La sociedad de la nieve’ en eventos promocionales, como charlas y, más recientemente, la campaña por los Oscar.

Gustavo Zerbino y Roberto Canessa, sobrevivientes de ‘La sociedad de la nieve’, han asistido a múltiples eventos con el elenco de la película de Netflix. Imagen Getty Images