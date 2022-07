'Maleficio': usuarios de Internet reportan sentirse "malditos" después de ver la película de Netflix

Cada mes Netflix agrega nuevo contenido a su catálogo y en julio, llegó una propuesta de terror taiwanesa llamada 'Maleficio', la cual a pocos días de su estreno en la plataforma se colocó en el top 10.

La historia que nos recuerda a películas como 'La Bruja de Blair' o 'Actividad Paranormal' por la manera en que fue grabada. Narra la historia de una mujer llamada Li Ronan, quien comienza sospechar que tiene una maldición después de haber realizado un tabú religioso 6 años atrás.

Ante esto, deberá buscar una manera de salvar a su hija de estas fuerzas malignas que fueron invocadas y la persiguen a donde quiera que vaya.

Internautas se sienten vigilados después de ver la película 'Maleficio' de Netflix

No tardó mucho tiempo para que Internet comenzara a llenarse de opiniones sobre esta película que prometía un gran terror a la audiencia.

Los comentarios fueron variados, pues mientras unos la consideraban un largometraje excepcional en el género, otros simplemente no quedaron impresionados.

No obstante, una clase diferente de opiniones aparecieron y es que usuarios de diversas plataformas como Twitter y TikTok, aseguraron que después de ver el 'Maleficio' se han sentido vigilados como en la misma película o que han experimentado cosas "extrañas" en sus hogares.

Otros usuarios expresaron el miedo que sintieron después de ver 'Maleficio' mediante memes e imágenes de algunas caricaturas conocidas como 'Las Chicas Superpoderosas' o 'Los Simpsons'.

¿Por qué las personas creen estar "malditas" después de ver 'Maleficio?

La razón de este sentir colectivo radica en la trama de la cinta que está basada en una historia real donde se le pide al público memorizarse un símbolo y una frase en especial que sirven como un tipo de protección lo cual termina siendo falso.

Al final se revela que repetir la imagen y la oración en la cabeza hace que el espectador tenga "la maldición".

Por supuesto esto comenzó a generar pánico entre el público y si bien la cinta cometió su objetivo,el cual fue asustar de una manera muy original al público, otros simplemente comentaron que no experimentaron nada, y al contrario, se sintieron decepcionados por 'Maleficio'.

"No banda no pasa nada, me lo memorice y ni así me dio miedo", "Ni siquiera da miedo ni es una pérdida de tiempo. La gente lo exageró demasiado para nada", "La acabo de ver, y no cumplió con mis expectativas", " No sé de dónde sacan que se sienten vigilados, está muy equis la película" o "No da miedo es pura mentira", son algunos de los comentarios que se pueden leer en TikTok.



Por otro lado, otros apuntaron que la película y el terror que genera supuestamente fue creado para darle más publicidad, aunque no sea una película que pudiera ser destacada por su trama.

"No da miedo, simplemente le están metiendo marketing como "la película más aterradora" cuando no es cierto", "Es más el marketing que lo que vale la peli. Es entretenida, pero sin más"o "Le metieron mucha publicidad y por eso está en tendencia, pero tampoco es una obra maestra", son algunos otros puntos de vista de los internautas.



A pesar de los comentarios negativos que ha recibido 'Maleficio', aún se encuentra entre los contenidos más vistos de Netflix por provocar grandes sustos a aquellos que se atreven a ver el filme taiwanés.