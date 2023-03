¿Zapatos de bolsa de basura? Dolce & Gabbana presenta nuevo y polémico diseño: "Son horribles"

Las tendencias de moda cambian a pasos agigantados en corto tiempo, y para estar a la vanguardia, muchas casas de moda reconocidas buscan la atención lanzando nuevas propuestas.

Si bien, la mayoría de dichas propuestas son del agrado del público, otras levantan muchas cejas debido a sus insólitos diseños. En 2022 el caso más famoso fue el de Balenciaga, una marca que estuvo en el ojo del huracán por lanzar crocs con tacones , bolsos inspirados en envolturas de frituras, hasta sudaderas rotas.

Dolce & Gabbana pone a la venta zapatos con forma de bolsa de basura: diseño se hace viral

Esta ocasión fue Dolce & Gabbana quien enfureció a Internet después de haber anunciado su nuevo calzado para mujer llamado 'Nappa-effec t Wave mid-top sneakers'.

"Los códigos icónicos se unen al metaverso para crear una visión futurista del ADN de la marca en la que los materiales atemporales se funden con texturas contemporáneas. Caracterizada por una suela voluminosa de goma que envuelve tres almohadillas blandas, la nueva zapatilla Wave de corte medio está realizada en tejido suave con efecto napa", es la descripción de ellos que se puede leer en la página oficial.



El costo del par es de mil 200 dólares y ya pueden ser adquiridos vía Internet, pero al parecer no a todos los amantes de la moda les están agradando, pues aclaman que de no ser por su suela, podrían pasar como simples bolsas de basura y son "muy feos".

Internautas expresan opiniones divididas respecto a los zapatos de bolsa de basura

"¡Qué es esa monstruosidad!", "Otra idea mal ejecutada", "Sorpresivamente esta vez no es Balenciaga dando la nota, sino Dolce & Gabbana", "Son horribles, ya no saben qué más hacer", "Mejor ahorro y me compro las bolsas y me hago unos zapatos", "¿Quién aprobó estas cosas? son los tenis más feos que he visto", o "Balenciaga ya tiene competencia para hacer zapatos feos", fueron algunas opiniones.



Sorpresivamente algunos expresaron que el modelo no es malo, al contrario, resultaría muy práctico de llevar en días lluviosos para mantener los pies secos.

"Para la lluvia estarían bien", "Adiós pies mojados con esto", "No me encantan, pero si me ayudan a que mis pies no se mojen en la lluvia serían bastante útiles", "Quizá puestos ya no se vean tan feos", "Los quiero para brincar en la lluvia", "Son una idea diferente y me gustan seguro algún famoso pronto mostrará cómo se ven puestas" y "Mis pies seguro estarán secos en eso", es la manera en que se expresaron.



Si bien Dolce & Gabbana no ha respondido a estos comentarios o si habrá un modelo para hombres, otros mencionaron de manera sarcástica que el calzado haría una gran combinación con la cartera que lanzó en agosto pasado Balenciaga, la cual parecía una bolsa de basura.

"El complemento para la bolsa Balenciaga", "¿Se acuerdan de la bolsa de basura de Balenciaga? Estos harían match", "Perfectos para combinar con la bolsa fea de basura de Balenciaga", "Un outfit con estos tenis y la bolsa de basura Balenciaga sería la envidia de todos", o "Estos zapatos son la creación que nadie pidió después de la bolsa de Balenciaga que parece de basura".



¿Tú que piensas acerca de este extraño modelo que ya se posicionó como uno de los "más feos" de este 2023? No olvides decirnos en los comentarios.

