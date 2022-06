Los papás y sus lecciones están dominando TikTok: sus consejos de vida se han vuelto virales

Las historias de TikTok suelen ser tan aplaudidas como criticadas, así le pasó a tres padres de familia que denunciaron las malas actitudes de sus hijos a través de videoclips.

Con ellos intentaron darles una lección de vida a través de peculiares castigos que se hicieron virales.

Chico se burla de su compañero por usar tenis ‘pirata’ y su papá le da una lección de humildad

Jorge es un adolescente reprendido en un video de TikTok por su padre, quien se enteró de sus burlas a un compañero que usaba calzado ‘pirata’.

Como castigo de su progenitor tuvo que asistir a clases, durante una semana, usando sandalias sencillas, así como regalarle a su compañero el par de tenis Adidas originales que tanto le gustaban.

“No debe hacer sentir menos a las personas con menos oportunidades. Yo vine desde abajo y no somos millonarios, pero ya nos cambió la vida para bien. Traer un centavo en la bolsa no te debe hacer sentir superior a las personas, ni te da el derecho de burlarte de tus compañeros [porque] no sabes qué está pasando en sus vidas o en sus casas”, compartió el padre de familia.

Niña quería dejar la escuela para convertirse en tiktoker y su papá le dio una lección de esfuerzo

La protagonista de este videoclip es Estrella, una adolescente de secundaria con el deseo de abandonar la escuela para convertirse en tiktoker.

En este caso el padre de familia también fue el de la iniciativa para darle una lección a su retoño sobre el esfuerzo y las recompensas del trabajo duro.

Eso sí, la reflexión se hizo en una obra en construcción, donde el progenitor le explicó a la chica que ganar dinero no es tan fácil como cree.

Por ende, de no querer convertirse en una profesionista debía realizar trabajos pesados, los cuales son dignos y respetados, pero que no son fáciles de realizar.

“Yo te estoy dando la oportunidad de que estudies… A las personas con esa mentalidad [quienes piensan que la escuela no sirve] les espera un trabajo duro que no cualquiera puede hacer… El mundo real es duro Estrella, te tienes que ganar el dinero con el sudor de la frente, es eso o estar pidiendo limosna”.

Tras faltar a clases en línea, un joven es llevado a trabajar al campo para darle una lección de vida

Así como Estrella, la niña con deseos de dejar la escuela para ser tiktoker, el descendiente mayor del usuario Milton Marquez faltó 22 veces a la escuela en línea.

Cuando el padre de familia fue notificado optó por mandarlo a trabajar al campo como jornalero y así enseñarle que “los libros pesan menos”.

Varios internautas aplaudieron la iniciativa porque de esa forma el chico se dará cuenta del esfuerzo que requiere conseguir el dinero:

“Soy hijo y debo decir que esa es la mejor forma de mostrar la realidad del mundo. Si dejas los estudios esto es lo que te espera”, “En la secundaria me saltaba las clases hasta que un día la prefecta llamó a mis padres. Me llevaron 15 días a trabajar en la ferretería como jornalero” o “Excelente el castigo. Eso hace un buen padre. Así valorarán todo lo que ellos creen que se obtiene con facilidad, de esa manera, nunca faltará a clases”.