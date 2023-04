"El día de peinados locos" conquista escuelas latinas y TikTok: estos son los más creativos

Existen tendencias de TikTok que se vuelven todo un éxito como los bailes con canciones populares o el reto "todo menos mochila", donde los niños debían llevar sus útiles escolares en cualquier cosa, menos una mochila.

Ninos llevan

"Peinados locos" a la escuela y se vuelve trend viral en TikTok

Otro trend enfocado en los pequeños que ganó popularidad en poco tiempo fue el de los "peinados locos", el cual consiste en que ellos asistan a la escuela luciendo looks divertidos y coloridos en el cabello.

De hecho, en algunas instituciones las personas toman tan en serio la actividad que organizan concursos entre alumnos donde se pueden llevar algunos premios.

Diversos internautas aseguran que dicha tendencia nació el año pasado en México con el fin de que los estudiantes celebren el Día del Niño de una manera divertida y este 2023, los videos una vez más están inundando la red social.



Dicen que la creatividad de los mexicanos es única y así lo demostraron miles de mamás que han dejado volar su imaginación para hacer que sus hijos tengan un peinado muy original.

Algunos de los más llamativos y que se volvieron virales fue el de nido de ave, canasta de flores, cereal con leche,paleta de dulce, donas o el tendedero de ropa, el cual consiste en levantar el cabello como si fueran columnas y en medio, añadir una pequeña soga para poder poner mini prendas de ropa.

Los videos divertidos y tutoriales de "peinados locos" no dejan de llegar a TikTok

Si bien los peinados locos son más populares entre las niñas, los niños también participan sin importar que tengan el cabello corto. Por ejemplo, una mamá hizo que la cabeza de su hijo luciera como un pequeño chocolate kisses de Hershey, lo cual logró con papel aluminio.

Muchas mujeres se han visto en la ansiosa situación de no saber qué peinado hacer y por ello, algunas creadoras de contenido se han dedicado a compartir tutoriales para salvarlas, como la mamá que tuvo la idea de tematizar el cabello de su hija al estilo de Mario Bros al aplicar estrellas, cajas sorpresa y hasta un tubo con una planta piraña.

El reto de hacer estos peinados ha tenido una gran respuesta, ya que resulta inofensivo y muy divertido tanto para los adultos como para los niños, quienes no dudan en presumir la creaciones que hacen sus papás.



Los usuarios de Tiktok se declararan fans de todos estos videos y ya están calificando cuáles son los mejores peinados que han visto hasta el momento.

"El de la sirenita en el cabello me mata, ¿cómo le hacen?", "Los tendederos de cabello son increíbles", "Vi un peinado loco de arcoíris que me encantó", ¿Ya vieron el de la niña que tiene una sopa maruchan en la cabeza?", "Mi top es el peinado de pollo rostizado, el tendedero y el de la paleta payaso", y "Encontré uno de esos videos de peinados locos donde una niña traía una caja de nuggets en su cabeza, todavía me pregunto cómo se lo pusieron" fueron algunos de ellos.



La tendencia llegó todos los rincones del país y de hecho, ha logrado ser vista por usuarios de otros países latinos que también encuentran divertida la actividad.

En los últimos días cada vez más personas expresaron que desean intentar hacer estos peinados locos en sus hijos, hermanos o sobrinos para lograr que su video se haga viral como el caso de muchos.



Aunque es difícil coronar a un ganador, muchos usuarios apuntan que el que podría llevarse el premio es el de la niña que se puso un trompo de carne al pastor hecho de cartón y papel, el cual estuvo acompañado de su respectiva "piña".

"Mi favorito" "Jaja el mejor que he visto", "Ok, esa niña ya le ganó a todos por ponerse un trompo de pastor", "10 de 10 ya denle un premio", "Hay mucha competencia en los peinados locos, pero el trompo de pastor es el más creativo de todos", "Me encanta, este es el indiscutible ganador" y Qué original ojalá haya ganado el concurso de su escuela", fueron algunos otros.



En pocos días el trend de peinados locos habrá terminado y será hasta el próximo año donde nuevamente los niños saldrán a las calles mostrando nuevos diseños.

¿Cuál fue tu favorito? Dinos en los comentarios.

