De vender comida a volverse un supermodelo de Versace: conoce al dominicano Daniel Morel

Mientras algunos supermodelos alcanzan la fama gracias a sus contactos o por haber nacido en familias de renombre.

Otros lo hacen de las formas más inesperadas, como Daniel Morel, un joven de 20 años de República Dominicana que logró conquistar a las marcas de lujo más exigentes.

Los inicios de Daniel Morel como profesional

Resulta que él llevaba una vida normal hasta que fue descubierto por el empresario Sandro Guzmán.

Él ha sido reconocido en el mundo del modelaje por tener un excelente ojo para saber qué personas podrían brillar en el mundo de la moda, de acuerdo a la revista 'People'.

"Me envió una foto un fotógrafo que estaba en Samaná y yo pensaba que estaba retocada. Luego Daniel me escribió y le pedí que se hiciera una foto afuera de su casa con la luz natural. Fue cuando pude darme cuenta de la buena piel y de ese cuerpo escultural", fue lo que declaró Guzmán.



Sandro ha reclutado a mujeres y hombres de este país por un tiempo, pero, fue entre 2018 y 2019 que descubrió a Daniel, un joven que vivía en El Limón, uno de los distritos con mayor pobreza del país.

"Ser modelo me llegó algo como repentino, yo como cualquier chico quería ser pelotero, ir a la universidad", fue lo que declaró el joven en el canal televisivo Color Visión Canal 9, a principios de 2019.



El ahora modelo que fue criado por su padre agricultor y su madre ama de casa, vendía repollo junto a su familia para poder llevar comida a la mesa, hasta que su suerte cambió y fue contactado para ser una estrella de talla internacional.

Es el favorito de Versace

Con muchas dudas Daniel aceptó y se preparó para ser contratado por las marcas más prestigiosas.

Al final logró su cometido y, a poco más de dos años de haber iniciado su carrera, ya es uno de los modelos favoritos de los Fashion Week y marcas como Calvin Klain, Fendi, Versace, Prada, Valentino, Dior, y Hermes.

Sus facciones y altura hicieron que en muy poco tiempo se volviera famoso en el campo de la moda.

Ha logrado desfilar en los eventos más importantes y recorrer el mundo, cosa que no le hubiera sido posible en su situación anterior.

"La verdad no me creo nada de lo que me está pasando. Nunca imaginé que esto fuera tan mágico. Ahora siento que este es mi mundo.Cuando caminé mi primer desfile para Versace, afuera estaban muchos fotógrafos y no me dejaban caminar. Fue entonces cuando pude entender lo que me estaba pasando. Nunca había tomado un avión y llegar a Milán por primera vez directo a una prueba de ropa, buscar la dirección e ir sólo a la agencia sin saber inglés", fue lo que declaró a la revista People.



En su cuenta de Instagram oficial, Morel publica fotografías caminando por la pasarela y agradeciendo por la gran oportunidad que le dan al escogerlo para lucir las nuevas prendas de alta costura.



El joven de República Dominicana está muy orgulloso de sus raíces y jamás se avergüenza de ello, al contrario, en el pasado compartió mensajes sobre lo feliz que está con su trabajo y poder representar a su país.

"Orgulloso de decir que soy dominican y de representar a mi país en cada lugar que Dios me permite ir, y súper agradecido con Dios y con las personas que hicieron esto posible, muchísimas gracias", fue lo que compartió en Instagram.



En su perfil profesional que se encuentra en la página web 'Models' se puede ver que Daniel Morel forma parte de diversas agencias ubicadas en distintas partes del mundo como España, Nueva York, París, Londres, entre otros más.

Tiene una hermosa familia

El talentoso joven suele compartir un poco sobre su vida personal, como el romance que mantiene con Erika Sciortino, que trabaja en el ámbito de la moda como diseñadora.

En septiembre de 2021 anunciaron que estaban esperando a su primer bebé juntos; nueve meses después le dieron la bienvenida a la pequeña llamada Isabel.

"Súper agradecido con Dios por este regalo tan hermoso,mi princesa hermosa", fueron las palabras que le dedicó en un post.