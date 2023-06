Niño recita de memoria canción de 'Animaniacs' en concurso escolar y deja sorprendido a TikTok

El que ahora se volvió la sensación en TikTok fue el de un niño de entre 10 y 12 años que cantó algo muy singular en un concurso escolar, te explicamos.

En video, niño recita canción de los países de la serie 'Animaniacs': aplauden su gran memoria en TikTok

El menor de edad dejó a los presentes sin habla al mostrar su acto, el cual consistió en recitar ante un auditorio lleno la canción 'Yakko's World', la cual es conocida por aparecer en la serie animada noventera los 'Animaniacs'.

En ella Yakko, uno de los personajes principales, muestra al ritmo de una pegajosa canción los nombres y ubicación de los países del mundo en un enorme mapa en menos de 2 minutos.

Tanto en español como inglés, el clip se volvió tan popular que ahora también es conocido por las nuevas generaciones y es utilizado como meme.



La mamá del niño fue la que grabó su increíble hazaña y publicó el video en su cuenta @nicoleherreracea el pasado 20 de junio.

El menor de edad se paró ante el público y con ayuda de un micrófono comenzó a cantar la canción, la cual tiene un enorme grado de dificultad de recitar a la perfección por su ritmo acelerado.

En un inicio los asistentes al concurso se quedaron en silencio al verlo pronunciarla de memoria y segundos después, comenzaron a aplaudir para animar al pequeño que portó un birrete al igual que Yakko dentro del clip.

Al final, el estudiante la recitó sin ningún error y las personas se emocionaron tanto que le dieron una gran ola de aplausos y gritos eufóricos.

El tiktok hasta el momento ha sido visto por más de medio millón de personas y los usuarios reaccionaron de diversas formas a su excepcional acto.

"No dejo ni los países", "El verdadero talento", "Me encantó, felicidades, yo siempre quise aprendérmela y no pude", "En efecto, esto es arte", "Él es un hombre de cultura", "Qué memoria tan excepcional felicidades", "¡Lo logró, no puedo creerlo! esto es épico", "Felicitaciones a este niño y a sus papás por inculcarle ver 'Animaniacs' me recordó mi infancia.." y "Te amo, mamá desconocida que educó muy bien a su hijo", fueron algunas de ellas.



Otros alabaron la memoria del pequeño, pues a diferencia de él, con esfuerzos pueden recordar cosas pequeñas.

"Yo con suerte me acuerdo de la fecha y el nombre", "Tiene más memoria que yo y ni me acuerdo el cumpleaños de mi papá", "Yo ni me acuerdo de mi nombre", "Yo apenas me se el nombre de mi país jaja", "¿Cómo le hizo? yo tengo memoria de teflón", o "Yo luego olvido el número de mi celular, no podría hacer lo mismo".



En un segundo clip, la mamá del infante reveló con orgullo que él ganó el primer lugar del concurso y recibió una estatuilla conmemorativa.

¿Tú también trataste de aprender el nombre de los países con la misma canción? Dinos en los comentarios.

No olvides ver: