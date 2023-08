Tierno perrito se niega a correr en una carrera: quedó en último lugar pero se robó el show

Los perritos son capaces de derretir a cualquiera con solo su mirada, pero esta vez uno lo logró con el simple hecho de caminar, te explicamos.





Perro llega en último lugar durante una carrera pero se ganó una gran ovación del público

En muchos lugares del mundo se realizan por simple diversión carreras de perros de una misma raza, es decir golden retriever , chihuahuas o hasta salchichas, los cuales se han vuelto muy populares en el último año.

Pues resulta que en uno de estos eventos una joven vio cómo un perrito estaba compitiendo y su comportamiento fue tal que terminó grabándolo y subiendo el material a su cuenta de TikTok @omg_its_char.

El 11 de agosto la chica asistió a una "carrera de salchichas" y aunque todo parecía ir normal en una de las competencias había un perrito que no tenía nada de prisa por llegar a la meta, pues en lugar de correr avanzaba simplemente caminando.

Al llegar el primer peludito a la meta todo parecía darse por terminado; sin embargo, al voltear la mirada a la pista todos comenzaron a ver al perrito que faltaba, el cual daba pequeños pasitos para tratar de llegar a la línea.

"El llegó al último, pero absolutamente se robó el show", es el texto que acompañó el clip.

Su tranquilidad en la carrera se ganó el corazón de todos y más aún porque su dueña estaba esperándolo con los brazos abiertos. Al momento de cruzar la meta, la audiencia dio un enorme grito de alegría y una serie de aplausos debido a lo felices que estaban por el animalito.

Aunque en el video no se especifica, se cree que el perro salchicha iba a una velocidad tan baja comparada a los competidores porque tal vez tenía una edad avanzada.

El tiktok ha sido reproducido en menos de una semana alrededor 2.5 millones de veces por ser tan adorable y así fue como reaccionaron los usuarios.

"¡Es un precioso!, no necesita llegar primero para ser el mejor", "Llegó, eso es lo que importa", "A eso se le llama no rendirse nunca", "Ame cómo mueve sus patitas jaja", "A su tiempo, a su manera, el mundo puede esperar", "Sus pequeñas patas delanteras cruzaron la línea de meta 10 minutos antes de que lo hicieran las traseras", "Encontré a mi espíritu animal", "Lo siento, para mí es el indiscutible ganador" y "Apostó por la calidad y el estilo, no por la velocidad", resultaron ser algunas de las opiniones.



Otros hicieron bromas respecto a lo que posiblemente estaba pensando el peludito al momento de estar compitiendo.

"Firulais: No voy rápido ni furioso… Pero ahí voy", "El perrito: ahorita van a ver, les ganaré en la segunda vuelta", "El perro: Miren, no gané y me aplauden más jaja", o "Firulais: Veloz como un rayo", fueron algunos de ellos.



¿Qué piensas sobre este video viral?

