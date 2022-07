La primera Miss Universo Indígena es mexicana: conoce a Silvia Jim y su inspiradora historia

Miss Universo es el concurso de belleza más conocido del mundo ; no obstante, existen otros que se realizan en diversos países. Uno de ellos es Miss Indigenous Universe, el cual llegó para innovar y romper estereotipos.

El certamen, que tuvo su primera edición en Panamá este 2022, recibió solicitudes de muchas mujeres indígenas que deseaban participar. Las competidoras destacaron por su belleza, pero también por su interés por ayudar a las comunidades marginadas. Quien se coronó como la ganadora fue la mexicana Silvia Jim.

"El día 23 de abril de 2022, en el país de Centroamérica de la República de Panamá, se llevó a cabo la gran final del certamen intercultural Señorita Indígena de América 2022, donde resultó ganadora nuestra mexicana Silvia Jim (quien) representó con orgullo y honor a nuestra diversidad cultural milenaria de nuestro país y del mundo", fue la felicitación por parte del certamen en Instagram.

La vida de Silvia Jim ha estado llena de obstáculos

La joven originaria de la comunidad Amuzga de Zacualpan, municipio de Ometepec, Guerrero, explicó en una entrevista con el portal ‘Genial.guru’ que durante su niñez sufrió de pobreza, falta de alimento en su localidad y discriminación por sus raíces; sin embargo, eso no la detuvo de buscar su sueño de ser modelo.

A los 14 años comenzó con su carrera en el modejale y a la par buscó oportunidades para participar en certámenes. Gracias a su esfuerzo, poco a poco logró darse a conocer.

Además, nunca abandonó la escuela, pues también cuenta con estudios universitarios y se destaca por ser una portavoz que aboga por los derechos indígenas en la ONU.

Antes de ser Miss Indigenous Universe, participó en otros dos concuros importantes: Miss Indígena Amuzga de Guerrero y Oaxaca y Miss Indígena Universo México.

Me he convertido un ejemplo y modelo a seguir para las nuevas generaciones y empoderamiento a los jóvenes para que persigan sus sueños y nunca rendirse ante cualquier adversidades en la vida. Ser la primera Miss Universo Indígena 2022 no ha sido fácil, pero he demostrado al mundo que todos podemos alcanzar nuestros sueños y la meta en la vida", fue uno de los mensajes que compartió en su cuenta de Instagram.

Silvia Jim puso el nombre de México en alto al ganar Miss Universo Indígena

La modelo también aseguró que "al convertirse en la mujer más bella del mundo" consiguió que su nación tenga mayor visibilidad en el extranjero, además de recuperar las raíces milenarias e identidad ancestral que la hacen sentir orgullosa.

Durante una entrevista para el diario 'El Heraldo de México', Silvia recalcó que México es un país que requiere de inclusión, pues la comunidad indígena ha sufrido rechazo durante mucho tiempo, especialmente las mujeres.

“Las mujeres indígenas tenemos mucho que enseñar al exterior; todos los días conservamos tradiciones, gastronomía, fiestas, cosmovisión. Nuestro país necesita inclusión y espero que México nos abra la oportunidad, que haya más sensibilidad, empatía y que se modifiquen las reglas. Que se incluya a la mujer indígena y que ella también salga a exaltar su cultura. Viva México en la piel".

Así ha sido el reinado de Silvia Jim como Miss Universo Indígena 2022

Desde su triunfo, la mexicana ha asistido a diversos eventos públicos en su estado natal Guerrero. El 25 de junio asistió a la Marcha del Orgullo LGBT+ 2022 en la Ciudad de México, en donde portó ropas típicas de su pueblo y una elegante corona. Ahí aprovechó para mandar un mensaje y pedir que se detenga la discriminación en contra de la comunidad.

"Nos hacen falta la sensibilidad, empatía, humildad, amor y valores y principios fundamentales para llegar a un país y un mundo más inclusivos. La falta de respeto y la aceptación nos lleva a ver un mundo de diferencia entre los seres humanos en la vida. Tenemos que empezar a trabajar desde la familia y más sobre los temas principales que nos afectan a nuestra sociedad; no a la discriminación, no al clasismo, no el racismo, no al xenofobia".