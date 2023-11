'Bruja' afirma haber encontrado "el amarre que Belinda le hizo a Nodal" y desata polémica en TikTok

Yeyetzi, quien se identifica como bruja, maestra en ciencias ocultas y Licenciada en Derecho, originaria de Catemaco, Veracruz, fue invitada al podcast 'Más que un podcast' del creador de contenido Gabogabb, en el que hizo fuertes y polémicas revelaciones, pues asegura haber encontrado el amarre que Belinda le hizo a Christian Nodal.

"Yo salí en muchos noticieros, en algunos me mencionaron, en algunos no. Yo fui la que descubrió ese tipo de trabajo", confesó.

¿Cómo fue que la 'bruja' Yeyetzi descubrió el amarre que Belinda le hizo a Christian Nodal?

La maestra en ciencias ocultas cuenta que ya sabía que uno de los 2 artistas había ido a Catemaco, pus allá todo se sabe y no es algo raro que los artistas visiten ese lugar, pero dentro de una exploración en 'tierra santa' (panteón de Catemaco), le tocó sentir un trabajo muy fuerte, desenterrarlo y ver todo lo que había ahí.

"Tú vas, haces una exploración y encuentras un montón de entierros, porque es la base ahí para trabajar y esa noche era el punto energético que más me llamó la atención, dije: Aquí hay algo".



Yeyetzi asegura que aunque hay mucha gente que teme abrir la brujería, ella ya está preparada mntalmente para todo lo que va a pasar y con protecciones, por lo que desenterró todo sin temor. Además, 'pidió permiso' antes de hacerlo y agradeció al irse.



¿Cómo era el amarre que Belinda le hizo a Nodal, según la 'bruja'?

La también Licenciada en Derecho asegura que encontró un amarre por los elementos que contenía y aunque no menciona directamente que Belinda fue quien lo hizo hacia Christian Nodal, se presume que así fue porque estaba implicada la propia madre del cantante.

"Había sangre, una mezcla de lociones preparadas, fotografías de ambos artistas, una oración completa de 'Ven a mí', de 'Regresa a mí', por lo general siempre ponemos 'que venga humillado, arrastrado y que a la única persona a la que vea sea a mí'. Este frasco habrá tenido sus 6 meses de preparación, de estar enterrado, porque era un olor insoportable y las fotografías estaban casi por desvanecerse. Yo realmente no les encontraba formas aspecto, pero ellos fueron los televidentes quienes dijeron es tal persona", reveló.

@gabogabb Entrevista completa en el link de mi perfil 🎙️@YEYETZI BRUJA DE CATEMACO ♬ sonido original - gabogabb

¿Por qué la 'bruja' destruyó el amarre que Belinda le hizo a Christian Nodal?

Yeyetzi sacó a la luz que fue por la enfermedad de la madre de Christian Nodal que terminó con el amarre, ya que éste podría costarle la vida.

"En el amarre estaban ambos y también había una enfermedad de por medio que incluso después sacaron los medios que, efectivamente, la mamá de este artista estaba enferma. Estaba trabajado el que era la 'mano derecha' o punto más débil de esa persona", narró.



Recordemos que la madre del cantante luchó contra el cáncer de colon desde el 2018 hasta el 2022, superando con éxito la enfermedad en el mismo año en el que Nodal se separó de Belinda.

La maestra en ciencias ocultas contó que se metió en problemas con el brujo que realizó dicho amarre al haberlo sacado de donde estaba, sin embargo no le importó hacerlo.

"No te voy a mentir, no tengo por qué hacerlo. Siempre he sido muy blanda de corazón, entonces a la hora de sacar el frasco, desenterrarlo, yo me sentía comprometida a realizar un proceso para liberar. Me metí en problemas, porque después se acercó conmigo la persona que realizó el trabajo, pero cuando se acercó yo ya había liberado todo esto. No ganaba nada, pero la consciencia por decir qué mal, qué mal porque son dos personas fuertes, dos personas buenas y no se están haciendo mal entre ellos, ya se estaban llevando a una persona que podía haber fallecido en ese momento. Entonces dije: No, no voy a dejar las cosas así, porque aparte lo desenterré y no lo puedo volver a enterrar, porque se necesita un ritual exacto. Liberé todo eso, me llevó meses y al final la gratificación la llevo yo mentalmente", manifestó.

¿La contactó Belinda o Christian Nodal después de liberar el amarre?

Yeyetzi asegura que sí la buscaron directamente, aunque le pidieron no tocar a profundidad el tema.

"Después de un par de meses sí me contactaron directamente, me fueron a ver, cosa que sí me sorprendió bastante cuando llegaron buscándome, porque no estaba preparada. Lo hace uno por estar tranquila y llegaron a entregar ofrenda de agradecimiento por lo que se había hecho", concluyó.

@gabogabb Entrevista completa en el link de mi perfil 🎙️@YEYETZI BRUJA DE CATEMACO ♬ sonido original - gabogabb

¿Cómo reaccionaron los internautas a las confesiones de la 'bruja'?

Al llegar uno de los clips del podcast de YouTube a TikTok, el video se viralizó hasta llegar casi al millón de reproducciones en tan sólo un día, sin embargo generó polémica por aquellos que creían o no.

La relación de Nodeli (Christian Nodal y Belinda)

En agosto de 2020 Belinda y Christian Nodal confirmaron que estaban saliendo en términos amorosos, para iniciar un noviazgo que duraría año y medio.

El 13 de febrero de 2022, Christian Nodal anunció el fin de su relación con Belinda, aunque ya había anillo de compromiso de por medio. Tras la ruptura, hubo algunas polémicas que involucraron indirectas, polémicos mensajes, tatuajes borrados y terceras personas, como fans de ambos artistas.

Hoy en día, Belinda continúa gozando del éxito con múltiples proyectos, mientras Christian Nodal debutó como papá al lado de la también cantante Cazzú.