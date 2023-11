Joven dice que Nodal fue 'infiel' a Cazzu con ella y el video desata polémica: "Me manda mensajes"

Una mujer identificada como Ivette Saldívar dio mucho de qué hablar luego de hacer una fuerte confesión a sus seguidores en su cuenta oficial de TikTok @ivette.saldivar y es que la joven reveló una supuesta infidelidad de Christian Nodal con ella misma.

El cantante mexicano se ha visto envuelto en varios escándalos sentimentales y aunque aún está con Cazzu, la madre de su primera hija Inti, quien nació el pasado 14 de septiembre de este año, esto no lo exime de que surjan más polémicas alrededor de él.

¿Qué dijo la joven que 'acusa' a Christian Nodal de serle 'infiel' a Cazzu?

Ivette, originaria de Tamaulipas, pero quien vive en Aguascalientes, narró en un 'storytime' "un chisme ardiente y fogoso para sus seguidoras" al que calificó como "una historia de amor de una semana".

La chica narra que salió de antro hace 2 ó 3 semanas y se encontró con un "vato que es famoso", un cantante al que "ya le había echado el ojo". Al ir al baño se toparon de frente, ella le preguntó su nombre y él hizo lo mismo, diciéndole: "Qué chulos ojos tienes, Ivette". La mujer demuestra que quedó cautivada con él.

La joven continuó relatando que él la invitó al 'after', pero que a ella se le acabó la paciencia para lidiar con la gente y le pidió reiteradamente que se fueran, a lo que él accedió. A la salida del antro, Ivette comentó que todos le pedían fotos, pero a ella le dio vergüenza pedirle también una.

El cantante, con todo y guardaespaldas, acompañó a la chica a su casa, quien le dio su número. Incluso la joven señaló que fueron vistos por su vecino, el cual quedó impactado ante la presencia del famoso.

"Nos despedimos, nos dimos un beso de piquito y se fue. Chamacas, yo se los juro que dije: Este wey ya no me va a hablar nunca, no es que yo me sienta menos, pero ¿por qué se fijaría en mí, si ha de tener un chin*o de morras, porque es alguien muy muy famoso? Pues al otro día, ¿qué creen que pasó? Me marcó y me ha estado mandando mensajes y la neta, no le hago caso, o sea, no le contesto", expresó.



Ivette contó que aunque sí le contestó una vez no volvió hacerlo, porque se parece mucho a su hermano, en primer lugar, por lo que no puede fijarse en él. En segundo lugar, declaró la joven que el "vato" es 'casado' y la esposa o novia acaba de ser mamá.

"Los hombres son bien cab**nes a veces y yo no quiero ser 'funada' por la sociedad por andar por ahí destruyendo matrimonios, separando familias. Todas mis amigas dicen: 'estás bien pen**ja, hazle caso. Pero no puedo, porque se parece a mi hermano y es casado, no puedo, de verdad no puedo", declaró.

La chica aseguró que, como ya no le contestó al cantante, amaneció bloqueada o eso supone, pues ya no pudo ver la foto de contacto ni información ni nada de su fugaz romance.

¿Cómo descubrieron que fue Christian Nodal el cantante de la historia?

A pesar de que en ningún momento la mujer mencionó el nombre de Christian Nodal, muchos internautas sacaron sus propias conclusiones, por varias de las pistas que dio la chica en el video.

1. En un video posterior, la joven mostró a su hermano llegando del aeropuerto, el cual tiene un evidente y sorprendente parecido con el cantante de regional mexicano y fue en lo que se basaron muchos para hacer sus propias conjeturas.

2. La chica menciona en el video que el hombre es 'casado' o al menos tiene una pareja estable y que su esposa o novia fue mamá recientemente, condición sentimental que encaja a la perfección con la del exnovio de Belinda.

3. La joven asegura que el cantante le "chuleó" sus ojos y esta palabra es usada por Nodal, pues es originario de Sonora.

4. Los fans aseguran que Christian Nodal anda con guardaespaldas.

Aunque Ivette afirmó que todo lo sacaron de contexto y que no se trata del intérprete de 'Botella tras botella' de quien habla, la decisión del público ya estaba tomada.



¿Cómo reaccionaron los internautas al video de la chica?

El video de Ivette se hizo viral y ya acumula más de 46 mil reproducciones, además de cientos de comentarios buscando descubrir la verdad de si es Christian Nodal o no.

"Yo creo que sí es Nodal, ya vi a su hermano en otro video y se parece", "Por las pistas es Nodal, pero se me hace imposible, o sea, sí estás muy bonita, pero es Nodal", "Si ella pudo, podemos todas jajaja", "No se ve de los gustos de Nodal", "No creo que esta historia sea real sin evidencia", "Sí es Nodal, él siempre bloquea jajajaja", comentaron algunos.

Uno de los usuarios de TikTok defendió a Nodal, pues argumenta que él estaba en Estados Unidos de gira hace 2 ó 3 semanas. Otros aseguran que está con Cazzu y su bebé todo el tiempo también.

Algunos otros internautas postularon a otros candidatos que según ellos encajan con el perfil, como José Torres, Arnulfo Jr. (porque "se la vive en Aguascalientes"), Juan Caldera o hasta Eduin Caz ("él siempre invita a las fans al after, hay otras historias de fans iguales").

Al momento, Christian Nodal no ha emitido ningún tipo de aclaración o declaración al respecto.