La Virgen de Guadalupe, el estilo chicano y la cultura mexicana: Conoce a los ‘cholos japoneses’

En Japón no todo es anime, manga, videojuegos y cosplay. Así como hay otakus o frikis en Latinoamérica, en el país asiático un grupo de personas han adoptado elementos de la cultura mexicana y chicana.

‘Cholos japoneses’, la nueva subcultura asiática que conjunta lo mexicano y lo chicano

En Tokio y Osaka emergió una subcultura que tomó elementos de la vestimenta, maquillaje y estilo de vida de la cultura chicana, por ello es usual encontrar en sus calles a personas usando pantalones amplios, bermudas, camisas, escapularios u objetos con la imagen de la Virgen de Guadalupe.

Louis Elison y Jacob Hodgkinson realizaron un documental en 2017 titulado ‘Chicano チカーノ’, en el que revela cómo los chicanos japoneses han adoptado por completo este estilo de vida.

¿Cómo empezó la cultura chicana en Estados Unidos?

De acuerdo con el portal BBC, la identidad chicana surgió originalmente por la necesidad de expresión étnica, cultural y social de los hijos de inmigrantes mexicanos en California, quienes se concentraron en un inicio en Los Ángeles, California.

Eran latinos que perdieron sus vínculos con México, pero que tampoco eran aceptados por la sociedad estadounidense. Al sentirse marginados, comenzaron a crear sus propias expresiones culturales, incluyendo la música, la ropa, el maquillaje, los vehículos y hasta en el idioma.

Los japoneses tomaron estos elementos y los adoptaron como propios, recibiendo mucha atención, especialmente de otros países, por su gusto por los ‘lowriders’, autos estadounidenses antiguos, además de tener tatuajes y hacer señas en las fotografías como si pertenecieran a alguna pandilla, sin estarlo realmente.

Actualmente, Nagoya es el hogar de la comunidad de cholos más grande de Japón, donde el ‘lowrider’ Junichi Shimodaira ha estado presente en su comunidad por más de 30 años, además de ser el propietario de la tienda ‘Paradise Road’ desde 1987, cuando esta cultura apenas llegaba al país asiático.



También existe una tienda llamada Night the Funksta, que retoma lo positivo de esta cultura y lo vuelve arte a través de playeras, vasos, zapatos, chamarras y accesorios. Según el portal MxCity.MX, la subcultura cholo japonesa se consolidó de tal manea por la importancia que se le da a la identidad familiar y social, elementos también presentes en la cultura japonesa.

“Esto no es apropiación cultural, es apreciación”, “Como chicano, pienso que esto está bien. Veo más esto como apreciación que otra cosa. Tienen la bandera mexicana, así que tienen conocimiento sobre esta cultura”, “Como hispano y chicano, déjenme decirle que a los mexicanos no nos ofende esto, nos fascina compartir nuestra cultura, comida, arte, estilo y, lo más importante, nuestro amor” y “Como mexicano, crecí avergonzado de mi pasado y mi cultura; ver esto casi me hace llorar de la felicidad”, fueron algunos de los comentarios de la investigación que compartió en New york Times en su canal de Youtube.



¿Sabías que existía esta cultura en Japón? No olvides dejar tu opinión en la sección de comentarios.