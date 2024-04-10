TikTok

Alquiler de personas 'llenitas', el negocio más raro de Japón: cómo funciona, cuánto cuesta y más

Personas con sobrepeso y obesidad son 'contratadas' por hora para cumplir con diferentes y extrañas finalidades en Japón. A pesar de lo inusual de este negocio, se encuentra a la alza

T3HQV8VPH-U7LUFUY90-82a6e4d2832c-512.jpg
Por:
Tania Caballero.
Video Influencer ‘curvy’ no cabía en los asientos de los aviones y decidió comprarse el suyo 

En Japón, tierra de contrastes y singularidades, ha surgido un negocio inusual que ha capturado la atención de muchos: el alquiler de personas gordas. La empresa detrás de esta peculiar idea se llama DEBUcari, y su propuesta es tan inusual como intrigante.

¿En qué consiste este negocio?

DEBUcari ofrece un catálogo de personas con sobrepeso que están disponibles para una variedad de servicios. Desde acompañarte al cine hasta asistir a una boda, estos "gordos de alquiler" están dispuestos a cumplir diversas funciones. En un país donde la alimentación saludable y la delgadez son la norma, encontrar personas con kilos de más en las calles es poco común. Por eso, DEBUcari decidió buscar candidatos dispuestos a formar parte de su catálogo, y la respuesta fue sorprendente: 45 personas se inscribieron antes incluso de que el servicio se inaugurara oficialmente.

@japonsinfiltros

ALQUILER DE GORDOS - Cosas que solo pasan en Japón ¿Te sabes algún servicio que solo esté en tu país? #tokio #raro

♬ sonido original - japonsinfiltros - japonsinfiltros

¿Cómo funciona el "alquiler de gordos"?

El proceso es sencillo. DEBUcari presenta un listado de candidatos, cada uno con sus gustos, aficiones y, por supuesto, un peso superior a los 100 kilos. Puedes alquilar a un gordo amante de la música y los dulces, a otro que disfruta del cine o incluso a alguien que cocina y hace magia. Eso sí, las solicitudes no pueden ser ilegales o inapropiadas. Una vez que eliges al gordo ideal, llega el momento de pagar por sus servicios. El costo mínimo es de 15 euros por hora, aproximadamente 2,000 yenes. El servicio está disponible en las ciudades de Tokio, Osaka y Aichi, y se espera que se expanda rápidamente por todo el país.

Hombre con obesidad
Hombre con obesidad
Imagen Unsplash

¿Para qué se alquilan estas personas?

Los clientes de DEBUcari han encontrado diversas utilidades para sus "gordos de alquiler". Algunos los han solicitado para que prueben ropa que desean regalar a amigos. Otros, simplemente para disfrutar de comida rápida sin sentirse culpables. Incluso hay quienes han alquilado a un gordo durante horas para convencerse de que necesitan hacer dieta.

En un país donde la imagen y las normas sociales son rigurosas, este servicio ofrece una forma inusual de experimentar y desafiar las expectativas.

¿Cuánto cuesta "alquilar a un gordo" en Japón?

Según el diario 'El Tiempo', el precio de alquiler es de 2 mil yenes la hora (13 dólares ó $221 pesos mexicanos, aproximadamente), mientras que 'El Confidencial' sostiene que son 15 euros por el mismo tiempo (16 dólares ó 265 pesos mexicanos aproximadamente).

El "alquiler de gordos" en Japón es un fenómeno único que refleja la diversidad de necesidades y deseos en una sociedad que siempre nos sorprende con sus innovaciones y rarezas

'Alquiler de gordos' en Japón
'Alquiler de gordos' en Japón
Imagen Imagen creada con IA
