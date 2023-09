Captan criatura marina gigante en la Antártida gracias a Google Earth: video aterra a TikTok

Redacta un texto de al menos 400 palabras a estilo de nota periodística en donde narres sobre un video que En el mundo de las redes sociales, a menudo nos encontramos con fenómenos virales que despiertan la curiosidad y la imaginación del público.

En esta ocasión, TikTok se ha visto sacudido por un video compartido por la cuenta @googlethecurious, que muestra lo que parece ser el avistamiento de una criatura marina gigantesca en las gélidas aguas de la Antártida. Este video ha causado un gran impacto y desconcierto en la comunidad de TikTok y más allá.

Captan desconocida criatura marina con Google Earth: se hace viral por su gigantesco tamaño

El video, que se ha vuelto viral rápidamente muestra a una extraña criatura marina nadando junto a un bote con personas.

La cuenta @googlethecurious, conocida por su interés en lo desconocido y misterioso, compartió este inusual avistamiento que ha dejado a los internautas perplejos.

La criatura en cuestión tiene un rostro que guarda cierta similitud con el de una ballena, pero el resto de su cuerpo, que aparece de color gris oscuro, presenta un aspecto totalmente desconocido, pero lo que se alcanza a ver es sin duda poco convencional y un poco aterrador. La grabación no muestra el cuerpo completo de la criatura, lo que ha llevado a la especulación sobre su identidad y origen.

Este desconcierto ha llevado a los internautas a lanzar una serie de teorías descabelladas. Algunos han sugerido que podría tratarse de una especie de calamar gigante, mientras que otros, más aventurados en sus suposiciones, han planteado la idea de que se trata de un ser extraterrestre o incluso de una criatura prehistórica que ha permanecido oculta en las profundidades del océano.

El video ha obtenido más de 3 millones de likes y miles de comentarios, lo que demuestra el gran interés que despiertan las criaturas marinas y lo poco que sabemos sobre los secretos del océano. La incertidumbre en torno a la identidad de esta criatura ha generado debates apasionados en línea, con algunos usuarios argumentando a favor de teorías más realistas y otros abrazando la idea de lo inexplicable.

"Lo peor es que sí existe un punto celeste de Street View en esa ubicación pero al presionar sale el mensaje de que no existe", "Este video se hizo viral y ahora eliminaron esa ubicación del Google Earth", "Sigue apareciendo el punto azul pero ya no hace el acercamiento solo en la Deception Island, creo que sí lo quieren esconder", "Mi talasofobia y yo no pudimos", "A mí no me engañan, eso es un extraterrestre", se lee en los comentarios.

A medida que el video continúa circulando y acumulando visitas, es probable que esta criatura marina siga siendo objeto de especulación y debate en las redes sociales. En caso de ser real, este video sería un recordatorio de que el océano guarda innumerables misterios, y las redes sociales ofrecen un espacio donde la imaginación y la curiosidad pueden correr desenfrenadas.