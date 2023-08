Encuentran aterrador calamar "del infierno" y el video causa terror en TikTok: "¿Es un alien?"

Pero no te alarmes, el calamar que aparece en el polémico video no es un depredador de humanos, de hecho es sumamente pequeño comparado con otras especies, pues mide alrededor de 30 centímetros y sus ocho brazos llenos de espinas carnosas no son motivo de preocupación para nosotros, ya que prefiere una dieta de materia fecal, plancton muerto y restos de crustáceos.