Canciones que cambiaron sus letras por ser consideradas ofensivas: les llovieron críticas

Lizzo, Café Tacvba y hasta La Trakalosa de Monterrey han tenido que cambiar las letras de sus canciones ante los señalamientos de usar un lenguaje ofensivo.

Es así como los fans de la música demuestran que las canciones pueden criticar a famosos y al sistema, a la vez que rompen estereotipos o prejuicios con sus letras.

Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey modificaron la canción ‘Concha del alma’

En el escenario de la música regional mexicana ‘Concha del alma’ es una canción icónica de Antonio Aguilar, así que desde su lanzamiento varios grupos le han hecho covers con su propio estilo.

En 2012, Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey grabaron su propia versión para el álbum ‘Doble vida’, si bien le hicieron una modificación para que no contuviera frases machistas que generaran polémica (así lo comentaron en entrevista con Franco Escamilla, en 2022).

Fue así que la frase “Yo te digo ‘levántate, Concepción, a echarme unas gordas, que es tu obligación’” se cambió a “Yo te digo: ‘levántate, Concepción, a echarme unas gordas que me voy pa’ la labor’”.

La canción ‘Grrrls’ de Lizzo causó polémica por incluir el término ‘spaz’

La artista cambió la letra de su canción ‘Grrrls’ (2022), después de las quejas que recibió en redes sociales porque varios internautas consideraron que promovía un lenguaje despectivo en contra de las personas con parálisis cerebral y trastorno del movimiento.

En el primer verso la letra contenía la palabra ‘spaz’, la cual es una jerga usada para describir a alguien loco, torpe o incompetente y suele usarse para referirse a las afecicones de personas con discapacidad.

Así fue como reemplazó el término ofensivo por uno más amigable: retenerme.

“Me ha llamado la atención que hay una palabra dañina en mi nueva canción ‘Grrrls’. Permítanme dejar una cosa en claro: nunca he querido promover un lenguaje despectivo. Como una mujer negra y gorda en Estados Unidos, me han insultado con muchas palabras hirientes, así que entiendo el poder que pueden tener las palabras (ya sea intencional o, en mi caso, no intencionalmente). Estoy orgullosa de decir que hay una nueva versión de ‘Grrrls’ con un cambio de letra. Eso es el resultado de escucharlos y tomar acción. Como artista con el poder de influenciar estoy dedicada a ser parte del cambio que espero ver en el mundo”, se lee en la publicación.

Café Tacvba renunció a cantar ‘Ingrata’ ya que podría alentar la violencia de género

La letra de ‘Ingrata’ fue escrita en 1993 por Enrique y Alfredo Rangel Arroyo, Emmanuel Del Real y Ruben Albarran para el álbum ‘Re’.

Se convirtió en una canción icónica de la banda pero desde 2016 dejó de tocarla debido a que contenía apologías al feminicidio:

“¡Ingrata! No te olvides que si quiero puedo hacerte daño. Sólo falta que yo quiera lastimarte y humillarte”, se escucha en una estrofa. Por eso ahora tendré que obsequiarte un par de balazos pa' que te duela. Y aunque estoy triste por ya no tenerte voy a estar contigo en tu funeral”.



Al respecto, Rubén Albarran comentó al periodido argentino ‘La nación’ (2017) que cuando la compusieron no se habían sensibilizado sobre el tema de la violencia de género ni los feminicidios.

Ahora que tienen claro que “las mujeres son dignas de respeto amor y cuidado” fue que decidieron tomar cartas en el asunto.

Fue entonces que en diciembre de 2019, durante el aniversario número 30 de la banda, Café Tacvba interpretó ‘Ingrata’ con un cambio de letra que elimina las frases polémicas.

Ellos optaron por agregar estrofas sobre desamor y empoderamiento desde el punto de vista femenino de la mano de Andrea Echeverri de Aterciopelados.

"No me importa si me quieres, vale madres si me dejas, vengo a romper tu espada a mandarte a la chingada, ingrato".