¡Para llorar a gusto! 10 frases de Juan Gabriel con las que te identificarás si tienes el corazón roto

Video Juan Gabriel le propuso matrimonio a Isabel Pantoja, pero ella lo rechazó

En el 2023, la La revista 'Rolling Stone' seleccionó a Juan Gabriel dentro de los 200 mejores cantantes en toda la historia de la música a nivel internacional y cada año, Spotify arma una lista de las canciones más escuchadas del 'Divo' de Juárez, entre las cuales, la mayoría son de desamor.

No cabe duda que uno de los grandes representantes de la música para 'dolidos' y para 'cortarnos las venas' es este cantante que nos da las letras más desgarradoras para dedicarles a nuestros exes y regodearnos en nuestro dolor cuando tenemos el corazón roto, es por eso que te decimos algunas de las frases más llegadoras de sus canciones si es que estás en esta situación.

1. '¿Por qué me haces llorar?'

Es una de las canciones de Juan Gabriel más escuchadas en Spotify, favorita para llorar por un mal amor o un amor tóxico, que sólo hace sufrir y tomar para 'curar las penas'.

"¿Y para qué me haces sufrir? ¿Qué no ves que más no puedo?… Yo nunca, nunca había llorado. Y menos de dolor. Y nunca, nunca había tomado. Y menos por un amor…"

2. 'Hasta que te conocí'

Lanzado en 1986, este es uno de los temas más sentimentales de Juanga, el cual le escribió a su madre, Victoria Valadez Rojas, quien le hizo mucho daño cuando lo abandonó.

"Y muy tarde comprendí, que no te debí amar, porque ahora pienso en ti, más que ayer, mucho más".

3. 'Querida'

La canción se convirtió en un himno para los que sufren un mal de amor desde 1984, año en el que fue lanzada. En la letra se le ruega a una persona que regrese para parar el sufrimiento por ella.

"Ven a mí que estoy sufriendo, ven a mí que estoy muriendo, en esta soledad, en esta soledad, que no me sienta nada bien, ven".

4. 'Ya lo sé que tú te vas'

Esta canción, lanzada en 1982, tiene una de las más desgarradoras letras de desamor, pues en ella se le canta a una persona que se va a pesar del gran amor que se le tiene. Quien se queda, sufre con la partida y la ausencia que le espera.

"Ya lo sé mi amor, que te vas, te vas, que ha llegado la hora de decirnos: 'adiós'. Te deseo buena suerte. Hasta nunca, mi amor. Adiós, amor".

5. 'Yo no nací para amar'

Sin duda una de las más emblemáticas del 'Divo' de Juárez y todo un himno para aquellos que les va mal en el amor.

"Yo no nací para amar, nadie nació para mí, tan sólo fui un loco soñador, no más".

6. 'No me vuelvo a enamorar'

Surgida en 1982, esta canción es para aquellos a los que una relación los dejó tan dañados, que no quieren volver a intentarlo nunca más.

"No me vuelvo a enamorar, totalmente, ¿para qué? Si la primera vez que entregué mi corazón, me equivoqué. No me vuelvo a enamorar, porque esta decepción, me ha dejado un mal sabor, me ha quitado el valor de volverme a enamorar. Ya jamás tropezaré, en nadie me fijaré".

7. 'Adiós amor, te vas'

Para aquellos que 'aman demasiado', tanto que prefieren darle la libertad a esa persona para que sea feliz, es esta canción que Juan Gabriel lanzó en 1978.

"Buena suerte. ¿Qué más te puedo desear? Te quiero tanto, tanto, tanto, que te doy tu libertad".

8. 'Siempre en mi mente'

Esta canción de 1978 cuenta lo que pasa una persona cuando no puede olvidar a otra, por más que quiere.

"¿Cómo hiciste tú para olvidarme ayer? Ayúdame, ayúdame. Oh, tú ayúdame a olvidar. En mi mente siempre estás, en mi mente siempre estás, solamente tú. ¿Qué voy hacer?, no sé".

9. 'Así fue'

De 1998, quizás esta es la única en la que se siente pena por un antiguo amor que regresó para recuperar 'lo que era suyo', pero no encontró nada.

"Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos. Me he enamorado, me he enamorado. Me enamoré".

10. 'Amor eterno'

Aunque esta no fue escrita por Juan Gabriel, sino por su amiga Rocío Dúrcal, sin duda 'El Divo de Juárez' fue uno de los intérpretes más representativos de esta melodía que se le dedica a alguien que 'ya pasó a mejor vida'.

"Tú eres la tristeza, ay, de mis ojos, que lloran en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo en mi rostro, el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer, prefiero estar dormida que despierta, de tanto que me duele que no estés".