‘All I Want For Christmas Is You’: los millones y la polémica alrededor de la canción de Mariah Carey

Mariah Carey es la reina indiscutible de la Navidad. Tan solo este 2023, enloqueció a sus fans en redes sociales al dar el banderazo de salida de las fiestas de fin de año.

Pero, desde hace casi 30 años, su canción ‘All I Want for Christmas Is You’ se ha colocado como la favorita de la temporada.

Más allá de ser el ‘himno’ que anuncia la llegada de la Navidad, el tema le ha generado millones de dólares a la intérprete y, en fechas más recientes, también le ha traído uno que otro dolor de cabeza. Estos son los datos que quizá no conoces detrás del sencillo.

‘All I Want for Christmas Is You’ es la canción navideña más exitosa

No es solo tu imaginación: este ‘single’ está presente en prácticamente cualquier lugar al que vayas entre noviembre y diciembre. Esto, por supuesto, se ha traducido en un gran éxito par la cantante.

En el 2019, Mariah Carey recibió el récord Guinness por la canción festiva (de Navidad o Año Nuevo) con mayor ranking en el ‘Billboard US Hot 100’ de un artista solista.

Además, año con año se posiciona en los primeros lugares de las listas de popularidad, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido y otros países.

Mariah Carey enfrenta una demanda por derechos de autor por ‘All I Want for Christmas Is You’

En noviembre de 2023, el cantante Andy Stone interpuso una demanda de 20 millones de dólares en contra de la intérprete estadounidense, el co escritor del tema, Walter Afanasieff, y Sony Music Entertainment por “infracción de derechos de autor y enriquecimiento injusto” por esta popular canción.

El artista, que formó parte de la agrupación Vince Vance & the Valiants de los 80, asegura que en 1989 lanzó un tema que lleva el mismo nombre que la de Mariah Carey, con un motivo parecido y una estructura similar.

Según los documentos presentados en el distrito central de California, citados por la revista ‘People’, Carey “copió la estructura compositiva’ de su tema. La canción de Mariah se estrenó en 1994.



Lo cierto es que esta no es la primera vez que ‘All I Want for Christmas Is You’ está en medio de una disputa legal. En junio de 2022, Andy Stone presentó una demanda por el mismo tema, pero la retiró en noviembre de ese mismo año.

Hasta el momento, Mariah Carey no se ha pronunciado a este respecto.

¿Cuánto gana Mariah Carey en regalías por ‘All I Want for Christmas Is You’?

La artista ya no tiene que escribirle una carta de deseos a Santa Claus, pues, año con año, su mejor regalo es que sus fans escuchen su canción navideña.

‘Billboard’ estimó que, tan solo en 2021, Mariah Carey ‘facturó’ 6.16 millones de dólares en regalías por las reproducciones y publicación en todo el mundo de ‘All I Want for Christmas Is You’. Eso sí, a esa cantidad hay que restarle las comisiones a su disquera y su coautor.

Esto excluye ganancias por especiales de televisión o presentaciones en vivo del popular tema.

En 2017, ‘The Economist’ estimó que este sencillo había generado 60 millones de dólares en regalías desde su estreno en 1994.



Cuéntanos, ¿conocías estos datos alrededor de ‘All I Want for Christmas Is You’?