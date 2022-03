‘El carnal de las estrellas’ y otras canciones de Molotov que critican a famosos y al sistema

Así como ‘Frijolero’ (2003) de Molotov se convirtió en una de las canciones más polémicas y sonadas de la banda de rock mexicana; existen otros sencillos igual de escandalosos debido a sus señalamientos hacia figuras públicas y a las fallas del sistema. A

quí te contamos la historia detrás de ellas.

‘Me vale Vergara’ (2004)

El antiguo dueño del Club Deportivo Guadalajara y ex presidente del Consejo del Grupo Omnilife, Jorge Vergara, fue la ‘musa de inspiración’ para Micky Huidobro, integrante del grupo de rock Molotov.

¿La razón? Según una entrevista que el músico dio a ‘El Universal’ en 2009, el empresario convirtió al fútbol mexicano en un negocio para inflar sus cuentas bancarias, relegando el aspecto deportivo a un segundo plano.

De hecho, todo explotó en 2004 cuando los publicistas de las Chivas del Guadalajara (del que Vergara era dueño) lanzaron comentarios despectivos a los Pumas de la UNAM.

En ese mismo año Molotov lanzó la canción como respuesta.

‘Frijolero’ (2003)

Se trata de una canción en protesta a la discriminación que viven los inmigrantes, especialmente los mexicanos, en Estado unidos.

La letra la escribió el baterista, Randy, quien es un estadounidense que migró a México durante su adolescencia por cuestiones de trabajo de su papá (quien era un agente de la DEA).

Continuó su vida en la nación azteca, donde se casó y tuvo hijos; lamentablemente ha experimentado el racismo en carne propia en la frontera México-Estados Unidos cuando va de visita con sus padres y su familia recibe un trato diferente por ser latinas.

“Ahí es cuando empieza la rabia del ‘gringo’ [estadounidense] cerrado en las fronteras”, comentó en entrevista Randy Ebright.

‘El carnal de las estrellas’ (1998)

Luis de Llano y otros productores de Televisa fueron señalados de abuso de poder en la canción contenida en el álbum ‘Molomix’.

En las estrofas Molotov expone las proposiciones de carácter sexual que supuestamente recibían los artistas debutantes en búsqueda de fama.

“Quieres volverte una super estrella, y quieres salir en la televisión. Que algún productor te lleve a la fama, pero antes tendrás que acostarte en su cama. No necesitas más que una sonrisa o ser la exclusiva de Televisa” se escucha en la primera estrofa de la canción. “Si topas a un tipo de nombre De llano que quiere bayonarte y echarte la mano, que no quiera echártela atrás. No te dejes porque aún hay más”, denuncia la tercera estrofa.

‘Gimme the power’ (1997)

En esta canción se refleja el descontento social de la década de 1990 en México, ya que el Gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el cual se mantuvo en el poder por 60 años, causó un gran fastidio en varios sectores de la población.

“La policía te está extorsionando, pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente; no es tu culpa, dale gracias al regente. Hay que arrancar el problema de raíz y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo”, se canta en la primera estrofa de la canción.

‘Que no te haga bobo Jacobo’ (1997)

Aquí la ‘musa de inspiración’ para la banda Molotov fue el periodista mexicano Jacobo Zabludovsky, quien durante 27 años produjo el noticiero ‘24 horas’ (1970-1998).

Sin embargo su labor periodística ha sido cuestionada por muchos dado a su silencio en hechos como la Masacre de Tlatelolco en 1968 o la Matanza del Jueves de Corpus, mejor conocida como ‘El halconazo’, en 1971.

"Te pasas hablando como una comadre. Recibes propinas de Carlos Salina. Transmites en vivo nos dices pamplinas.", dice la letra.