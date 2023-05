Quinceañera invita a Peso Pluma a su fiesta porque "es humilde": ofreció recompensa a cambio

Peso Pluma es uno de los cantantes regionales más importantes del momento en México, por lo cual no es de extrañarse que tenga un club de fans capaz de cualquier cosa con tal de conocerlo. Tal es el caso de una quinceañera y sus chambelanes, quienes se hicieron virales luego de enviar una singular invitación en TikTok para la fiesta.

Quinceañera invita a Peso Pluma a su fiesta y se hace viral

Fue el usuario @galant060 quien compartió el video que ya suma más de 330 mil likes y miles de comentarios, en el que podemos ver al grupo de jóvenes extendiendo su invitación al cantante, pero también contándole sobre todo lo que obtendrá si acude a la fiesta, además de diversión.

"Hola Peso Pluma, esta es la quinceañera y los chambelanes. Te queremos invitar a los quince años, mándame un mensajito. Te vamos a dar carnitas, centro de mesa, caguamas, te puedes subir al brincolín si gustas", dicen los jóvenes en el video.



Además de las amenidades de la fiesta, los chicos conquistaron a los internautas al expresar que eran gente "humilde", tal como el cantante, por lo que confiaban en que respondería a su invitación, ya que en repetidas ocasiones le dicen que les mande mensaje para hacerle llegar la dirección del evento.

"Somos buena gente, somos humildes. Te vas a impresionar con el vals, en serio. Aunque se caiga la quinceañera pero la levantamos. Yo sé que eres humilde y vas a querer venir", dijeron.



Los internuatas rápidamente expresaron su pensar en la sección de comentarios, y mientras para algunos fue una idea ingeniosa y divertida de intentar que Peso Pluma asista a su fiesta, otros aseguraron que el cantante ni siquiera se tomaría el tiempo de ver su video, pero se ofrecieron a ellos sí asistir si los invitaban.

"Avisan si fue Peso Pluma, suerte", "Mi compa Peso Pluma: 'Ni los topo'", "Ay, y a mí no me invitan. También soy humilde", "Ni aunque le den del vino más caro va a ir", "Mis compas y yo cuando pasamos a exponer y nadie estudió", "No sé si irá Peso Pluma, pero a mí me gustan las caguamas y las carnitas", se lee en los comentarios.