Mujer descubre que solo fue invitada a la misa de una boda, pero no a la fiesta: viajó 16 horas para el evento

La invitan a la misa de la boda, pero no a la fiesta

En una de esas historias reales que parecen sacadas de un guion de telenovela mexicana, cobra relevancia en Internet el testimonio de una mujer a quien le quedó como experiencia siempre leer las letras chiquitas de una invitación.

La ‘afectada’ recordó que, a los 20 años, una compañera de trabajo le hizo llegar la invitación a su boda, en Escocia, a donde llegó luego de 8 horas de camino (más 8 de regreso) solo para toparse con una incómoda situación.

Resulta que después de la ceremonia religiosa, la mujer descubrió que su invitación solo le daba acceso a la misa y a un par de copas por la noche mas no a la fiesta ni al banquete.

“Tomamos fotografías de la novia, nos relacionamos con otros invitados y subimos al transporte hasta la recepción donde se celebraría la cena. Llegamos al lugar y, como todos los demás, estamos revisando el plano de las mesas para nuestros asientos. Y seguimos revisando. Pero no podemos encontrar nuestros nombres. El maestro de ceremonias se acerca y pide ver nuestras invitaciones, a lo que afirma rotundamente que sólo nos invitaron a la iglesia y a tomar unas copas por la noche y que tenemos que irnos”, relató.



La mujer, junto a otra compañera del trabajo, decidieron marcharse del lugar y se refugiaron en un restaurante de la localidad esperando pasar el tiempo para regresar por “las copas” incluidas en su invitación.

Sin embargo, se encontraron con una sorpresa más y es que ella y su compañera eran las únicas que no fueron requeridas en el banquete, pues el resto de los invitados llevaban ya varias horas disfrutando de la fiesta.

¿Por qué la invitaron a la misa de la boda y no a la fiesta?

Los límites de estancia en el evento, recordó, venían marcadas en las letras pequeñas de la invitación que, más tarde se enteró, llegó a sus manos únicamente por el consejo que su jefe de trabajo le dio a la novia.

"Ni mi colega (que ahora era amiga al final del viaje, compartía vínculos traumáticos jajaja) ni yo nos habíamos dado cuenta de que no estábamos incluidos en todo el evento y la novia luego dejó escapar que solo invitó a personas de la oficina porque nuestro jefe le había dicho que era lo más educado”, contó.