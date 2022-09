El fenómeno de Bad Bunny será estudiado en una universidad e Internet se dividió en opiniones

La Universidad Estatal de San Diego, Estados Unidos, ofrecerá un curso sobre el cantante puertoriqueño Bad Bunny para la primavera de 2023.

Y aunque Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del reguetonero, cuenta con dobles en TikTok; como el original, ninguno. Por eso, el profesor Nate Rodríguez, director asociado de la Escuela de Periodismo y Estudios Mediáticos en la universidad, decidió analizar la figura del artista urbano para aprender sobre representación, medios de comunicaicón y activismo.

¿Qué se enseñará en el curso de Bad Bunny?

Cabe mencionar que Nate Rodríguez ya había impartido un curso similar en la Universidad de San Diego, solo que en aquella ocasión analizó la figura de Selena Quintanilla ‘La reina del Tex-Mex’. Entonces, para la primavera de 2023, el profesor busca deconstruir la imagen de Bad Bunny con el fin de entender cómo su representación de latino, de masculinidad y de activismo ha permeado más allá de la música.

“Esta clase no es únicamente de Bad Bunny. Se trata de lo que él representa y lo que está haciendo, y cómo utiliza a los medios para construir su marca, crear conciencia y ser auténtico”, comentó Nate Rodríguez a ‘Los Ángeles Times’ el 24 de septiembre de 2022.

“La comunidad Latina necesita representación y eso realmente no lo vemos en espacios centrados en el idioma inglés, especialmente en Estados Unidos. Pero aquí tenemos a Bad Bunny, alguien que habla español, canta en español, que es él mismo sin inhibiciones; que además sigue vendiendo giras, le siguen ofreciendo películas y todo tipo de ofertas para comerciales. ¿Qué significa eso para el consumidor Latino y el poder adquisitivo que conlleva?”, reflexionó Nate Rodríguez en entrevista con ‘Los Ángeles Times’ el 24 de septiembre de 2022.



Asimismo, el profesor destacó que el intérprete de ‘Titi me preguntó’ (2022) usa sus redes sociales para tocar temas sociales y políticos, como su lucha contra el machismo en el reggaetón. Lo que ofrece una buena oportunidad para reflexionar sobre lo que la juventud y los latinos en general están buscando en los medios de comunicación.

Así reaccionaron las redes sociales al curso académico de Bad Bunny

Tanto detractores como simpatizantes del cantante puertoriqueño dieron su opinión sobre el curso académico del profesor Nate Rodríguez. Entre los comentarios negativos se podía leer:

“Esto es lo más ridículo que he visto”, “Creo que un curso sobre cómo estacionarse correctamente es lo que verdaderamente necesita el mundo”, “No entiendo cómo una universidad que cuesta 80 mil dólares al año impartirá en su plan de estudios un curso sobre Bad Bunny” o “Les resumo el curso en una oración: Bad Bunny representa más de lo mismo (estereotipos latinos), pero ahora apropiándose de un discurso feminista para que luzca transgresor”.

Mientras que los comentarios positivos aplaudían la iniciativa del profesor para analizar la figura mediática del reguetonero:

“Yo no creo que sea estúpido, para mí sí es interesante que se analice su presencia en medios porque generalmente se toma a los mexicanos como referentes de latinos y Bad Bunny no lo es, pero aun así lo ponen en papeles como narcotraficante mexicano”, “Como fenómeno cultural, es interesante el análisis del impacto de Bad Bunny. Obviamente, eso no tiene nada que ver con el gusto o no por su música. En todo caso, ¿a quién están obligando a asistir al curso para que cause tal nivel de chimazón?” o “Si ya sabemos que no a todos les gusta su música, pero joder, el curso busca analizar lo que representa y es importante porque, al ser figura mediática, para los no latinos ese es su referente de nuestra cultura. Entonces, si queremos cambios, ese sería un bien indicio”.

