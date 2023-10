¿Qué fue de Baby Salome, la niña que impactó a Chayanne con sus pasos de baile? Así luce y baila ahora

Fue en febrero de 2020 que una pequeña llamada Salomé Rivas se volvió viral tras mostrar en Instagram sus mejores pasos de baile al ritmo de ‘Salomé’, canción interpretada por Chayanne.

Desde ese momento, la niña venezolana que vive en Estados Unidos continúa preparándose profesionalmente y ha ganado algunas competencias de baile, ¡y vaya que ha cambiado mucho desde que la vimos por primera vez!

¿Qué ha sido de Baby Salomé, quien se hizo viral por sus bailes?

Fue en octubre de 2016 que los padres de Baby Salomé abrieron una cuenta de Instagram exclusivamente para la pequeña, sin imaginar que se volvería viral y alcanzara los 2 millones de seguidores en dicha red.

La pequeña continúa abriéndose camino dentro del mundo de baile, incluso recientemente volvió a bailar Salomé para un evento benéfico del hospital St. Jude, que se dedica a tratar a niños con cáncer y otras enfermedades que requieren cuidados intensivos.

“Después de varios años vuelvo a bailar una de mis canciones favoritas, Salomé de Chayanne. Feliz de haber sido parte de esta noble causa, la pasé increíble rodeada de mi familia, amigos, y gracias a muchos de ustedes nos estamos acercando a la meta de recaudación”, escribió en un post al que reaccionó el intérprete puertorriqueño.



A su corta edad ha tenido la oportunidad de ir a varios eventos, como en el Lanzamiento de la Nueva Experiencia de Hard Rock, donde tuvo la oportunidad de hacerle una pregunta a Lionel Messi.



¡Y el pasado 13 de septiembre la pequeña cumplió 7 años!

Así reaccionó Chayanne en redes al ver bailar a Baby Salome

A pesar de que Chayanne ya había compartido el video de la pequeña bailando una de sus más famosas canciones en Instagram hace más de 3 años, el intérprete volvió a recordar dicho momento hace un par de días.

“Hace un tiempo me llegó este video y me conmovió muchísimo. Ver la emoción, la felicidad y la energía que irradia esta princesa al bailar mi canción y escuchar su nombre, me hizo recordar la razón por la que amo tanto lo que hago. Gracias Salomé, gracias a mi gente bonita por llenarme de tanta gratitud”, escribió el cantante en su cuenta de X.



