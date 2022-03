Adiós Chayanne, Salomé cambió las baladas por la canción ‘No se habla de Bruno’ de ‘Encanto’

Las canciones de la película infantil de ‘Encanto’ (2021) sacudieron al mundo con sus pegajosos ritmos latinos, es tanto su popularidad que los niños han comenzado a hacerla viral con sus increíbles bailes.

Tal como lo hizo la pequeña originaria de Venezuela, Salomé Rivas, que se hizo muy famosa a los tres años en Internet por bailar el tema musical de Chayanne que lleva su nombre.

Fue tanto su éxito que llegó a manos del artista, compartiendo el video en su cuenta oficial.

Canción de ‘Encanto’ la preferida de los niños para bailar

Ahora la niña de cinco años ha deslumbrado de nuevo en redes sociales con su coreografía y espontaneidad al bailar 'No se habla de Bruno'.

En el video que compartieron sus papás, Rusmery Ojeda y Yomil Rivas en la cuenta de Instagram de su hija, aparece con un vestido blanco floreado bailando al ritmo de la melodía.



Con una sonrisa de oreja a oreja, Salomé demuestra que disfruta bailar y con sus increíbles pasos conmueve a sus admiradores, quienes han declarado que es una niña muy talentosa.

“Me cautiva”, “Que preciosa”, “Mi princesa, lo haces increíble”, “Amé ver este video”, “Mirenle los gestos que hace, es divina”, “Muy talentosa, la sigo desde que era una bebé”, son comentarios que destacan su publicación.



Además reveló que durante la cinta no deja de bailar; recordemos que al igual que sus papás, se dedica a la danza y las coreografías que realiza van desde salsa, hasta pop.

En realidad, ha demostrado que domina todos los géneros.

“No se ustedes !! Pero amo todo el Playlist de @encantomovie ⭐️ y durante la película no paro de bailar, acá un poco de mis tardes bailando y disfrutando. Los que no han visto la película se las recomiendo. ¿Y ustedes que Don tienen en que son buenos? Le diré a mamá que me lea los comentarios…!! Un abrazo para todos”, escribieron sus papás en su perfil.



Hasta el momento el clip lleva más de 393 mil reproducciones y cientos de comentarios de sus fieles seguidores.

Historia detrás de 'No se habla de Bruno'

El creador es el escritor, productor, actor y director de la película musical ‘Tick, tick, BOOM!’ (2021), protagonizada por Andrew Garfield, Lin-Manuel Miranda, quien es hijo de padres puertorriqueños que ha destacado en el ámbito cinematográfico y el teatro.



Su letra ha hecho que el neuropsicólogo español, Álvaro Bilbao describa el significado que él le da y la importancia que tiene hacia los niños.

Y es que con un posteo en Instagram menciona que son cuatro puntos clave para hablar de la salud mental con la melodía de Disney.

Todos necesitamos ayuda, no hay que ser perfectos, no siempre debemos estar alegres y es bueno hablar de los problemas, son las lecciones que ejemplifica con los personajes de ‘Encanto’.