Albañiles bailan 'Tiempo de vals' de Chayanne en plena construcción: uno hasta usó "vestido"

Existen albañiles que ganaron gran popularidad en TikTok gracias a sus divertidos videos y el siguiente grupo que radica en Ciudad de México, improvisó un vals mientras trabajaba.

Albañiles bailan en su trabajo 'Tiempo de vals' y el video se hace viral en TikTok

Estos bailes son realizados en eventos especiales por chicas que cumplen XV años, pero un grupo de trabajadores en una construcción decidió hacerlo para conmemorar el ascenso de un "chalán a maestro".

El usuario @armando_rivera fue el que documentó cómo los albañiles se organizaron y montaron una coreografía improvisada para celebrar a su camarada, quien de hecho hasta portó un vestido hecho con bolsas vacías de cemento.

La canción que sonó fue 'Tiempo del vals' de Chayanne, la cual es considerada como un clásico en los vals. El festejado inició la danza bajando por unos tabiques mientras dos de sus compañeros lo tomaban de las manos con delicadeza.

Así el nuevo "maestro" se turnó para bailar con todos los albañiles presentes, quienes se tomaron muy en serio sus papeles como chambelanes y hasta formaron un círculo alrededor del "quinceañero".



El clip publicado a finales del mes de junio obtuvo más de 13 millones de views y en los comentarios, las personas hicieron diversas bromas sobre los albañiles.

"El jefe: han de estar trabajando duro, ellos:tiempo de vals", "Yo: mi esposo debe de estar trabajando muy duro, él: tiempo de vals", "El jefe: y ¿por qué la obra va tardando mucho si empezamos hace 4 meses? yo y mis compañeros:", "y la que construya", "dónde compraron ese vestido largo y bonito, lo quiero", "Cuando todavía no llega el material jaja", "Su esposa:amor ¿por qué te gusta ir tanto a trabajar?, el esposo: porque bailamos 'Tiempo de vals'" o "El jefe viendo esto 👁️👄👁️", fueron algunas de ellas.



Otros aseguraron que su todos bailaron mejor de varias quinceañeras e hicieron una coreografía excepcional.

"Los mejores 15 años de la historia", "El mejor vals de mundo sin duda", "He visto muchos val de XV años en mi vida y juro que ellos lo hacen mejor que muchas festejadas que he visto", "Sublimes pasos son todos unos expertos", "Aplausos al que hizo la coreografía", "Qué XV años tan preciosos", "Un vals único, me llegó al corazón" y "Un aplauso para el quinceañero", es como reaccionaron.



Algo que también le encantó a los usuarios es que a pesar de su duro trabajo los albañiles encuentraron un tiempo para divertirse y grabar sus videos, los cuales son capaces de subir el ánimo de cualquiera.



Por el momento se desconoce si Chayanne, el cantante de 'Tiempo del vals' ya vio el video y felicitó a los albañiles o no.

