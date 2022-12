Tendencia de TikTok provoca sustos en madres latinas: hijos bromean sobre "muerte" de famosos

Las bromas ya forman parte de TikTok, y algunas han causado polémica por lo crueles que pueden ser, como el joven que fingió pedirle matrimonio a su novia.

Una que causó controversia, pero también risas tiene que ver con un nuevo trend que nació en la plataforma más popular de videos, te explicamos.

Nace nuevo 'trend' de TikTok y las mamás son asustadas por sus hijos

Este consiste en que los usuarios deben grabar la reacción de sus madres al hacerles una broma sobre la supuesta muerte de su artista favorito.

De la manera más natural posible y fingiendo sorpresa, los tiktokers tratan de mantener la postura y no reírse para ver su respuesta.

Dicha temática, se volvió tan popular en cuestión de días, y ahora circulan diversos videos que se volvieron virales en TikTok .

Por ejemplo, la usuaria @odalis_barboza, le comentó a su mamá mientras cocinaba que Chayanne había fallecido a sus 54 años y de manera abrupta, ella se voltea consternada esperando que no sea cierto.



La autora de la broma no pudo soportar la risa y la situación obtuvo diversos comentarios.

"¡Ay no! Si se muere Chayanne la mitad de las mamás latinoamericanas se quedan viudas", "Todas las madres con un infarto por esta broma", "Hasta se le doblaron las rodillas, pobre" o "Van a terminar dándole un infarto a estas señoras con esas bromas".

Las bromas sobre la "muerte" de famosos como Luis Miguel se hicieron virales en redes

Otro clip que juntó más de 5.3 millones de vistas, fue donde la joven que se identifica como @isabellaagzz en la red social, le da la mala noticia sobre la "muerte de Luis Miguel" a su madre mientras trapeaba el piso.

Entre gritos y palabras altisonantes, la señora comenzó a regañar a su hija por la broma y le pidió que no jugara con eso.



Algunos tiktoks son considerados crueles por los usuarios debido a que provocan tristeza y lágrimas en las mujeres, tal como el siguiente, donde una joven inventó que el actor Carlos Rivera había muerto en un accidente automovilístico y le comunicó la "noticia" a su mamá.

La mujer, al saberlo, entró en negación y en cuestión de segundos se soltó a llorar. Su reacción dividió a los usuarios, pues si bien algunos señalaron que la tiktoker había sostenido muy bien su broma, lo cual les provocó risas, otros pensaron que fue demasiado lejos.

"Hasta a mí me partirías el corazón, suerte que es broma", "Sí me reí, pero pobrecita de tu mamá", "No sean así de manchados con las mamás, ellas se lo creen", "Me reí, pero si me hacen la broma a mi le dejo de hablar a mis hijos", fueron algunas opiniones.

Carlos Rivera reaccionó a la broma de su muerte en TikTok

Publicado el 28 de diciembre, este video acumuló más de 8 millones de vistas y se hizo tan viral que el mismo Carlos Rivera comentó la broma, debido a que lo mencionaron en incontables ocasiones en le material.

"Hasta a mí me hizo llorar wey!. Mándale un beso de mi yo vivo!".