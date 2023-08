Familia mexicana celebra fiesta de XV años a su perrita y causan furor: hasta bailó vals

Cada vez más dueños de perritos se han animado a celebrar los cumpleaños de sus mascotas , pero una familia sorprendió a TikTok por hacerlo en grande y con un estilo muy latino.





¿Te gustan los videos tiernos y graciosos de mascotas? No te pierdas la serie ‘Best of pets’, la cual puedes ver gratis en ViX.

Perrita cumple XV años y su familia organiza fiesta: video se hizo viral en TikTok

El pasado 31 de agosto la usuaria @evicamus0 compartió en TikTok que ella y su familia decidieron organizar una fiesta para su querida peludita llamada Kira, pues cumplió XV años de vida.

Todos los asistentes se vistieron de gala para el especial día. Por si fuera poco, la festejada lució un hermoso vestido rosa con holanes a la medida y una tiara brillante.

Tal como se acostumbra en estas celebraciones, Kira tuvo una "entrada triunfal" bajando por las escaleras de su casa al ritmo de la canción 'Quinceañera' interpretada por Thalía, mientras recibía aplausos de los presentes.

El momento que fue grabado en video se hizo viral en poco tiempo al recibir más de medio millón de vistas. Dentro de la sección de comentarios las personas comentaron lo bonita que lucía la perrita.

"Qué hermoso", "No te juzgo porque perfectamente le puedo hacer lo mismo a la mía", "La quinceañera más bonita", "Ella toda realizada jaja hasta luce su vestido", "Felicidades Kira", "Ojalá cumpla muchos más felicidades", "Aww qué bonito y más cuando todos le aplaudieron", "Qué bonito que muchas personas quieran así de bonito a sus perritos" o "Hasta tiene tiara, muy linda ella", resultaron ser algunos puntos de vista.



Al ver que muchos usuarios pidieron ver una segunda parte del festejo de Kira la tiktoker subió una sesión de fotos que le hicieron a su mascota.

Por si fuera poco gracias a las imágenes dejó ver que toda la familia disfrutó de una rica comida, la festejada tuvo su propio pastel y además, le construyeron un trono para que sentara en él durante la celebración como si fuera una princesa.

En un segundo video, se reveló que uno de los momentos más importantes de los XV años de Kira fue cuando bailó su vals en los brazos de los integrantes de la familia mientras se escuchaba la canción 'Tiempo de Vals' de Chayanne.

Las usuarias de la red social también aseguraron que sintieron un poco de envidia al ver los XV años de la perrita, pues sus familias no organizaron una fiesta como esta para ellas.

"Ni a mi me hicieron quince, debí nacer en esa familia que hasta a firu le hacen fiesta", "Yo no tuve 15 años y esta perrita sí... ¿cómo es posible este suceso?", "Me da risa que estoy bien feliz viendo estos XV años cuando yo no tuve", "Envidia de la buena, mi familia no me hizo nada cuando cumplí Xv años jaja" y "Qué ganas de ser esa perrita para celebrar los XV años que no tuve".



Al final, la autora de los videos explicó que decidieron hacerle dicho festejo porque al Kira ser una perrita "viejita" le quedaría poco tiempo de vida y sus XV años resultaron ser un lindo recuerdo para toda la familia.

¿Tú le harías una celebración así a tu mascota? Dinos en los comentarios.

Podrías ver también: